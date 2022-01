Terlecki: będziemy musieli przyjąć bardziej asertywną postawę wobec Brukseli

Będziemy musieli wykazać się bardziej stanowczą, asertywną postawą wobec Brukseli - powiedział wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki (PiS). W jego ocenie europejskie rygory dotyczące m.in. energetyki mają na celu nie tyle ochronę środowiska, co "zduszenie" rozwoju Polski.

Wicemarszałek był w niedzielę gościem Polskiego Radia.

Odnosząc się do braku akceptacji KE dla polskiego Krajowego Planu Odbudowy, powiedział: "Myślę, że długo wykazywaliśmy tu cierpliwość, staraliśmy się negocjować, dogadać, ustąpić może nawet". "Ale ten czas się chyba kończy i zanosi się na to, że będziemy musieli wykazać się bardziej stanowczą, bardziej asertywną postawą wobec Brukseli" - dodał.

Dopytywany, o co chodzi, wyjaśniał, że w UE obowiązuje zasada jednomyślności. "Jeżeli UE chce nas traktować, jak worek do bicia, pokazywać, że tylko lewicowe i liberalne rządy mają prawo funkcjonować, to my mamy możliwość na pokazania, że nie będzie łatwo" - powiedział.

Terlecki podkreślił też, że Polska jest dużym, szybko rozwijającym się krajem, z czym - jak się wyraził - "Bruksela i Berlin nie mogą się pogodzić". Według niego ku "samobójstwu gospodarczemu" wiedzie droga "drastycznych rygorów" KE dotyczących m.in ochrony środowiska. W jego opinii nie chodzi tu o środowisko, "tylko o zduszenie rozwoju tam, gdzie on jest dla decydentów niewygodny".

KPO ma wspomóc gospodarki europejskie po pandemii. Polska wnioskuje o 23,9 mld euro dostępnych w ramach grantów oraz o 11,5 mld euro z części pożyczkowej. Większość KPO innych krajów została już zaakceptowana, co umożliwiło wypłatę zaliczek; Polski - nie. Sporne w relacji z KE są kwestie reformy wymiaru sprawiedliwości, w tym system dyscyplinarny w sądownictwie. Przewodnicząca KE Ursula von der Leyen postawiła pod koniec października warunek, by w KPO znalazło się zobowiązanie polskiego rządu do likwidacji Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego.

W niedzielnym wywiadzie Terlecki ocenił też, że sytuacja na granicy polsko-białoruskiej została w miarę opanowana. Jednak - jak zaznaczył - wiele jeszcze zależeć będzie od tego, czy próby wtargnięcia emigrantów na teren Polski będą kontynuowane i "czy Rosja blefuje, czy też rzeczywiście szykuje się do agresji na Ukrainę".

Polityk PiS przyznał, że sytuacja na granicy nosiła znamiona kryzysu humanitarnego, ponieważ wśród tłumów młodych mężczyzn bywały też - jak powiedział - kobiety i dzieci. "Tam było kilkanaście tysięcy migrantów, zagrożenie było ogromne, dlatego musieliśmy podjąć decyzję, że granica musi być szczelna" - ocenił. Zaznaczył też, że wszystkim, którzy tego potrzebowali, starano się udzielać pomocy.

