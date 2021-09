Terlecki: ustawy Polskiego Ładu - na tym posiedzeniu Sejmu; ich liczbę rozstrzygnie Prezydium Sejmu

Ustawy Polskiego Ładu zostaną wprowadzone na rozpoczynającym się w środę trzydniowym posiedzeniu Sejmu, natomiast Prezydium Sejmu rozstrzygnie, ile ich będzie, bo ten trzydniowy program Izby jest bardzo napięty - poinformował PAP wicemarszałek Sejmu, szef klubu PiS Ryszard Terlecki.

"Jeżeli chodzi o ustawy Polskiego Ładu, to będą one wprowadzone na tym posiedzeniu Sejmu. Natomiast Prezydium rozstrzygnie ile, bo ten trzydniowy program jest bardzo napięty" - powiedział PAP Terlecki. Sejm w środę zbiera się na trzydniowe posiedzenie.

W zeszłą środę Rada Ministrów przyjęła pakiet ustaw dot. Polskiego Ładu, w tym także zmian podatkowych. Proponowane rozwiązania zakładają m.in. zwiększenie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł, podwyższenie drugiego progu podatkowego do 120 tys., zmianę sposobu naliczania składki zdrowotnej przez firmy, pozostawienie natomiast składki zdrowotnej dla osób rozliczających PIT w wysokości 9 proc. dochodu, ale bez możliwości odliczenia jej części od podatku. Inne rozwiązania to liberalizacja przepisów dot. estońskiego CIT-u czy wprowadzenie nowej daniny mającej przeciwdziałać optymalizacji podatkowej przez duże koncerny. Premier Mateusz Morawiecki mówił, że na nowych rozwiązaniach zyska ok. 18 mln Polaków.

W niedawnym internetowym wywiadzie dla "Super Expressu" Morawiecki powiedział, projekty z Polskiego Ładu będą przyjęte do listopada. Zapewnił, że rząd ma w parlamencie większość niezbędną do ich przyjęcia.

Polski Ład to firmowany przez partie tworzące Zjednoczoną Prawicę nowy program społeczno-gospodarczy na okres po pandemii. Jego fundamenty to 7 proc. PKB na zdrowie; obniżka podatków dla - jak podaje rząd - 18 mln Polaków (w tym kwota wolna od podatku do 30 tys. zł i podniesienie progu podatkowego z 85,5 tys. zł do 120 tys. zł). Program zakłada też inwestycje, które według rządu wygenerują 500 tys. nowych miejsc pracy; mieszkania bez wkładu własnego i dom do 70 m kw. bez formalności, a także emerytura bez podatku do 2500 zł.

