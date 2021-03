Termin rozliczenia rocznego CIT przedłużony

Minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński podpisał rozporządzenie w tej sprawie wydłużenia do 30 czerwca 2021 r. terminu rozliczenia rocznego CIT przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych - poinformowało Ministerstwo Finansów.

"Do 30 czerwca 2021 r. został wydłużony termin rozliczenia rocznego CIT przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych. Rozporządzenie w tej sprawie podpisał minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński" - czytamy w informacji MF.

Dodano, że rozporządzenie wydane zostało równolegle do procedowanej w Parlamencie nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym, która także zawiera regulację przedłużającą się czas na rozliczenie CIT do 30 czerwca 2021 r. Ze względu na kalendarz prac parlamentarnych, minister Kościński podjął decyzję o wydaniu rozporządzenia, w którym zostały zawarte identyczne rozwiązania jak we wspomnianej ustawie. To zapewni podatnikom możliwość skorzystania z tego rozwiązania.

Pierwotny termin dla rozliczenia podatku CIT mija 31 marca 2021 roku.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl