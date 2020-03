Terminal Promowy w Świnoujściu w porozumieniu Operatorów Terminali Przeładunkowych

Terminal Promowy w Świnoujściu dołączył do porozumienia o współpracy Operatorów Terminali Przeładunkowych i Centrów Logistycznych Europy Środkowo-Wschodniej. Sygnatariusze porozumienia chcą wspierać rozwój transportu intermodalnego i logistycznych łańcuchów dostaw.

W 2018 r. PKP S.A. wraz z kilkoma podmiotami działającymi w branży obejmującej transport, spedycję i logistykę zainicjowały powstanie porozumienia o współpracy Operatorów Terminali Przeładunkowych i Centrów Logistycznych Europy Środkowo-Wschodniej - poinformowały w czwartek służby prasowe Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście. Porozumienie ma być wspólnym głosem, wspierającym rozwój transportu intermodalnego (obejmującego więcej, niż jeden rodzaj transportu - PAP) i logistycznych łańcuchów dostaw.

W czwartek nowym, dwudziestym z kolei członkiem porozumienia została spółka Terminal Promowy Świnoujście.

"Obecnie Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście prowadzi na terminalu promowym w Świnoujściu inwestycję +Przystosowanie infrastruktury do obsługi transportu intermodalnego+" - powiedział prezes Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Krzysztof Urbaś. "Rozwój w kierunku tzw. intermodalu to wymóg czasu i oczekiwań rynku. Dzisiaj na terminalu transport towarów z wykorzystaniem kolei niestety nie istnieje. Naprawie tej sytuacji służy właśnie ta inwestycja oraz nasza obecność w porozumieniu" - dodał Urbaś.

Włączenie terminalu do lądowych sieci połączeń intermodalnych ma ogromne znaczenie dla jego dalszego rozwoju - podkreślał Urbaś. "W tym zakresie liczymy bardzo na wsparcie i pomoc partnerów z PKP. Obecnie w całym zespole portów Szczecin-Świnoujście udział transportu kolejowego w przewozach ogółem stanowi 28 proc. Wierzę, że wspólne inwestycje z PKP ukierunkowane na poprawę dostępu do naszych portów zaowocują tym, że to kolej będzie liderem w relacjach z transportem zaplecza" - powiedział Urbaś.

"Przystępując do Porozumienia, widzimy szansę na zwiększenie obrotów poprzez lepsze wykorzystanie potencjału rozpoczętej w ubiegłym roku inwestycji, która umożliwi obsługę transportów intermodalnych w Świnoujściu" - powiedział prezes zarządu spółki Terminal Promowy Świnoujście Marek Kowalewski. "Obecnie te transporty, niestety, nie są realizowane. Jestem pewien, że takie wspólne działanie pozwoli nam skorzystać z doświadczenia firm, które takie usługi realizują" - dodał.

Terminal promowy w Świnoujściu oferuje do 13 połączeń promowych na dobę w relacjach ze szwedzkimi portami w Ystad i w Trelleborgu - powiedział Kowalewski. Jak dodał, "nasi klienci, zarówno armatorzy, jak i firmy branży spedycyjnej i logistycznej oczekują od nas stałej poprawy infrastruktury dostępowej do portów".

"Polskie Koleje Państwowe, inicjując oraz uczestnicząc w Porozumieniu podjęły się roli koordynatora działań wspierających odśrodkowy rozwój rynku usług obejmujących transport, spedycję i logistykę" - podkreślał z kolei członek zarządu PKP Mirosław Antonowicz. "Beneficjentami tych działań są zarówno spółki z Grupy PKP, jak i pozostali uczestnicy porozumienia. Wzajemna współpraca i wymiana informacji w zakresie porozumienia jest swego rodzaju krajową przeciwwagą dla aktywnie funkcjonujących stowarzyszeń, formalnych lub nieformalnych związków firm logistycznych z Europy Zachodniej. Działania nasze wpisują się również w założenia rządowej Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do 2020 r. z perspektywą do 2030 r." - dodał Antonowicz.