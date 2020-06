Tesco sprzedaje biznes i wycofuje się z Polski. Nabywcą jest Netto

Brytyjska grupa supermarketów Tesco sprzedaje swój polski oddział i zamierza skoncentrować się na innych rynkach w regionie Europy Środkowej. Nabywcą jest firma Salling Group, do której należy sieć sklepów Netto.

Tesco sprzedaje swój polski biznes: sklepy, centra dystrybucji i główną siedzibę - poinformowało Tesco.

Tesco wskazało, że ma silniejszą pozycję rynkową i lepsze perspektywy wzrostu w trzech pozostałych krajach.

Nabywcą jest firma Salling Group, do której należy sieć sklepów Netto. Wpływy netto z transakcji mają wynieść 819 mln zł.

"Widzieliśmy znaczącą poprawę wyników naszej działalności w Europie Środkowej, ale nadal dostrzegamy wyzwania rynkowe w Polsce. Ta transakcja pozwoli nam skoncentrować się w regionie na działalności w Czechach, na Węgrzech i Słowacji, gdzie mamy silniejszą pozycję rynkową i możliwości wzrostu oraz osiągamy marże i wyniki finansowe, które stanowią wartość dla grupy" - komentuje cytowany w komunikacie prezes Grupy Tesco Dave Lewis.



"Uważamy, że ta transakcja to najlepszy sposób zabezpieczenia przyszłości firmy dla naszych pracowników i klientów w Polsce" - dodał.



Jak podano, całkowita wartość przedsiębiorstwa ustalona w ramach transakcji wynosi 900 mln złotych (równowartość 181 mln funtów), a łączne wpływy netto mają wynieść około 819 mln zł (równowartość 165 mln funtów), w gotówce. Sfinalizowanie transakcji spodziewane jest w bieżącym roku finansowym. Wpływy ze sprzedaży zostaną przeznaczone na ogólne cele korporacyjne.



Dodano, że Grupa Tesco poczyniła znaczne postępy w sprzedaży pozostałych nieruchomości w Polsce, nieuwzględnionych w transakcji. W ciągu ostatnich 18 miesięcy zostały sprzedane lub uzgodniono sprzedaż 22 sklepów, co daje wpływy netto w wysokości około 200 mln GBP.



"Grupa Tesco będzie prowadzić dalsze działania w celu sprzedaży pozostałych nieruchomości, w tym 19 działających sklepów, nie objętych tą transakcją sprzedaży" - zapewniono.



W komunikacie poinformowano, że Salling Group A/S jest w 100 proc. własnością Salling Foundations z Danii i obsługuje 11 milionów klientów tygodniowo w Niemczech, Polsce i Danii; ma 50 000 pracowników i roczne obroty w wysokości około 7 mld funtów. Tesco Polska osiągnęło w roku finansowym 2019/20 przychody (bez VAT i paliw) w wysokości 1 mld 368 mln funtów i stratę operacyjną przed uwzględnieniem kosztów nadzwyczajnych w wysokości 24 mln funtów.



Salling Group jest właścicielem sieci sklepów Netto. Pierwszy sklep Netto w Polsce powstał w 1995 r. w Szczecinie. Firma ma obecnie ponad 383 sklepów i trzy magazyny dystrybucyjne, zatrudnia ponad 5 tys. osób.