Tesla z dużymi wahaniami na ostatniej sesji przed włączeniem do S&P 500

Notowania amerykańskiego koncernu motoryzacyjnego Tesla rozpoczęły dużymi wahaniami piątkową, ostatnią sesję giełdową przed włączeniem spółki do benchmarkowego indeksu S&P 500. Poprzedziły ją doniesienia o czasowym zawieszeniu prac nad niemiecką fabryką firmy.

Kurs otwarcia Tesli na NasdaqGS wyniósł 668,9 USD za walor. Krótko po tym notowania spółki skoczyły do rekordowego poziomu blisko 685 dolarów za akcję, tylko po to, by po chwilowym spadku poniżej 660 USD wrócić do poziomu ok. 670 dolarów za walor.

Jeszcze przed piątkowym otwarciem obserwatorzy rynku przewidywali, że dzień ten będzie się wiązał z wyjątkowo dużym obrotem akcji Tesli. Dla inwestorów to ostatnia sposobność, by nabyć udziały spółki, zanim w poniedziałek fundusze indeksowane S&P 500 dokonają jednorazowego zakupu akcji przedsiębiorstwa o wartości ok. 50 mld dolarów. Po transakcji - największej w historii indeksu - Tesla będzie odpowiadała za 1 proc. jego koszyka.

Koncern zarządzany przez Elona Muska to obecnie najwyżej wyceniany producent samochodów na świecie. Obecna kapitalizacja rynkowa Tesli - ponad 630 mld dolarów - jest porównywalna z łączną wyceną koncernów: Toyota, Volkswagen, Daimler, General Motors, BMW, Honda, Fiat Chrysler, Hyundai i Ford.

Sama Grupa VW tylko w 2019 r. dostarczyła 10,97 mln pojazdów, a drugi pod tym względem koncern Toyota - 10,74 mln aut. Tesla do końca 2020 r. zamierza zrealizować 500 tys. dostaw do klientów końcowych w porównaniu do 367,5 tys. w 2019 r.