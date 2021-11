TF Silesia pełnoprawnym właścicielem terenów po WRJ; urządzenia kupił inwestor z Azji

Inwestor z Azji kupił urządzenia walcowni rur bez szwu zamówione wiele lat temu dla Walcowni Rur Jedność (WRJ), która nigdy nie została dokończona i uruchomiona. Natomiast w listopadzie pełnoprawnym właścicielem terenów b. walcowni w Siemianowicach Śląskich zostało Towarzystwo Finansowe Silesia.

Sprawa WRJ, której początki sięgają końca lat 70. ub. wieku, należy do najdłużej trwających i najbardziej skomplikowanych pod względem prawnym, technicznym i własnościowym postępowań tego typu w Polsce.

"Patrząc z perspektywy czasu, można powiedzieć, że pierwsze dwie dekady były okresem budowy i nadziei na uruchomienie tej bardzo nowoczesnej jak na owe czasy walcowni. Kolejne dwie dekady były czasem narastających problemów i próbą ich skutecznego rozwiązania. Wydaje się, że zbliżamy się do pozytywnego finału tego procesu" - powiedziała w środę PAP prezes Towarzystwa Finansowego Silesia (TFS) Jadwiga Dyktus.

Dobiegający końca 2021 rok okazał się dla sprawy przełomowy. Należącemu do Skarbu Państwa Towarzystwu udało się uporządkować sprawy własnościowe i skutecznie sprzedać - po wielu nieudanych próbach - produkcyjny majątek walcowni. Wkrótce także niespełna 21,5-hektarowy teren z halami o łącznej powierzchni 66,5 tys. m kw. (dla porównania - krakowski rynek ma powierzchnię ok. 40 tys. m kw.) będzie wystawiony na sprzedaż.

Projekt budowy walcowni rur bez szwu rozpoczęła w 1978 r. działająca wówczas w Siemianowicach Śląskich, dziś już nieistniejąca, Huta Jedność. Przerwanie finansowania inwestycji w 2001 r. spowodowało wstrzymanie prac. Utrata zewnętrznych źródeł finansowania przyczyniła się do zaniechania gotowej już w ok. 95 proc. budowy, a także do znacznego rozczłonkowania praw do majątku WRJ. Efektem były rozmaite zastawy rejestrowe, zajęcia komornicze i spory sądowe, z którymi w ostatnich latach krok po kroku mierzyło się TF Silesia.

"TFS skutecznie wyegzekwowało od WRJ swoje wierzytelności poprzez realizację zastawów rejestrowych ruchomości walcowni i przejęcie nigdy nieoddanego do użytku ciągu technologicznego do produkcji rur bez szwu systemu Manessmann" - przypomniała w rozmowie z PAP wiceprezes TF Silesia Monika Domańska.

Towarzystwo przez dwa lata prowadziło międzynarodową kampanię informacyjną, której efektem była sprzedaż urządzeń walcowni inwestorowi branżowemu z Omanu. Umowę w tej sprawie podpisano w sierpniu tego roku, po przeprowadzonym przetargu na sprzedaż ciągu technologicznego. Do ostatecznego uregulowania pozostała wówczas kwestia własności terenów po WRJ w Srokowcu - dzielnicy Siemianowic Śląskich.

Rozstrzygnięcie nastąpiło 2 listopada br., kiedy uprawomocniło się postanowienie siemianowickiego sądu z czerwca br. o przysądzeniu prawa własności nieruchomości przy ul. Pawła Stalmacha 8. Tym samym TFS stało się pełnoprawnym właścicielem nieruchomości o powierzchni 21,46 ha wraz z pofabrycznymi halami. Towarzystwo przejęło tereny i hale w trybie postępowania egzekucyjnego wobec byłych walcowni: WRJ oraz Walcowni Rur Silesia.

"Uporządkowanie sytuacji właścicielskiej pozwala na przeprowadzenie wszelkich działań zmierzających do aktywizacji terenu i zaoferowania dzielnicy Srokowiec nowego impulsu gospodarczego. Przewidujemy tu dwa scenariusze - celem obydwu jest skuteczne zagospodarowanie tego obszaru" - zapewniła prezes TF Silesia Jadwiga Dyktus.

W pierwszej kolejności TFS zamierza sprawdzić możliwość pozyskania dla pohutniczego terenu inwestora, który miałby gotowy pomysł i środki na jego zagospodarowanie. "Znacznie skróciłoby to ścieżkę wskrzeszenia gospodarczego tej nieruchomości. Mamy zgłoszenia od potencjalnie zainteresowanych podmiotów, ale jest jeszcze zbyt wcześnie, by konkretyzować ich zamierzenia" - poinformowała prezes.

Druga ścieżka działania to rewitalizacja całego kompleksu przemysłowego i utworzenie tam Śląskiego Centrum Biznesu i Technologii. W tym przedsięwzięciu TFS współpracuje już ściśle z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną i samorządem Siemianowic Śląskich, a projekt został wpisany do Lokalnego Programu Rewitalizacji oraz regionalnego Planu Sprawiedliwej Transformacji.

"W obydwu scenariuszach celem jest aktywizacja i rozwój na granicy Katowic i Siemianowic Śląskich dzielnicy biznesowej o charakterze produkcyjnym, usługowym lub logistycznym. Chodzi o stworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości, co pozwoli na powstanie nowych miejsc pracy" - podsumowała prezes Jadwiga Dyktus.

Wstępny projekt przewiduje, że w przemysłowych halach mogą powstać obiekty typu Small Business Unit oraz przestrzeń dla firm z sektora dystrybucji, produkcji i e-commerce.

Huta Jedność, która w końcu lat 70. zainicjowała budowę WRJ, w 2003 r., po blisko dwóch wiekach działalności, została postawiona w stan likwidacji, a w połowie 2017 r. ostatecznie wykreślona z Krajowego Rejestru Sądowego. Później zaprzestał także działalności inny siemianowicki zakład - Walcownia Rur Silesia.

Duża część terenu dawnej huty została kupiona przez prywatnego inwestora. Natomiast właścicielem części aktywów i wierzycielem hipotecznym WRJ zostało TFS - kontrolowana przez Skarb Państwa firma wyspecjalizowana m.in. w procesach restrukturyzacyjnych.

Obecnie wieloletni proces porządkowania majątku i terenów WRJ zmierza do finału, a poprzemysłowy obszar ma stać się przestrzenią usługowo-produkcyjną dla biznesu.

