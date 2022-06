TFG: W I kw. br. 1,1 mln podróżnych kupiło wyjazd turystyczny

W I kw. 2022 r. 1,1 mln podróżnych kupiło wyjazd turystyczny, w analogicznym okresie 2019 r. takich osób było blisko 2 mln - podał PAP Turystyczny Fundusz Gwarancyjny. Ponad połowa wykupionych imprez w tym czasie dotyczyła wyjazdów za granicę.

Z danych Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego (TFG) wynika, że od stycznia do marca br., organizatorzy turystyki zawarli ponad 426 tys. umów o imprezy turystyczne obejmujące niemal 1,1 mln podróżnych. Osób decydujących się na wyjazdy było w tym okresie o ok. 700 tys. więcej niż przed rokiem, a także o ok. 120 tys. więcej niż w poprzednim kwartale (IV kw. 2021 roku).

Jednak w porównaniu do czasów sprzed pandemii liczba ta nadal jest niższa. W pierwszym kwartale 2019 r. liczba podróżnych decydujących się na wykupienie imprezy turystycznej w biurze podróży wynosiła bowiem blisko 2 mln, zaś w pierwszym kwartale 2020 roku - w trakcie którego rozpoczęła się pandemia - ok. 1,35 mln - podał Fundusz.

Dodał, że większość z blisko 1,1 mln turystów objętych umowami z biurami podróży wybierała wczasy zagraniczne (w Europie lub poza nią) z przelotem czarterowym - na taką opcję zdecydowało się ponad 600 tys. osób. Na drugim miejscu znalazły się wycieczki na terenie Polski bądź do krajów ościennych (ponad 300 tys. osób). Z kolei ponad 100 tys. klientów przedsiębiorców turystycznych wybrało wyjazd do jednego z krajów europejskich wraz z transportem, jednak innym niż lot czarterowy (np. autokarem).

Jak zauważył członek zarządu UFG odpowiedzialny za obszar turystyki Marek Niechciał, niektóre zakupione imprezy turystyczne musiały zostać odwołane z powodu agresji Rosji na Ukrainę. "W tej sytuacji klienci biur podróży mogli liczyć na całkowity zwrot wpłaconych środków z Turystycznego Funduszu Pomocowego" - podkreślił.

Podał, że w I kw. br. TFP rozpoczął przyjmowanie wniosków o wypłaty, zaś w drugim kwartale Fundusz wypłacił środki o łącznej wartości ponad 175,5 tys. zł. "Był to pierwszy przypadek uruchomienia wypłat z TFP" - zaznaczył.

Wskazał, że wojna nie pozostała bez wpływu na nastroje klientów. "Część osób odłożyła w czasie decyzję o ewentualnym wyjeździe. Od początku roku do momentu wybuchu wojny liczba zawartych umów rosła, w marcu zaś ich liczba była o ok. 30 tys. niższa niż w lutym. Nie są to jednak tak duże spadki, jakie obserwowaliśmy w okresach obowiązywania największych obostrzeń związanych z pandemią" - podał Niechciał. Jak ocenił, najwyraźniej Polacy stęsknili się za podróżami i potrzebują odpoczynku. "Barierą dla niektórych mogą być rosnące ceny takich wyjazdów" - dodał.

Fundusz przypomniał, że warto przez zakupem imprezy turystycznej sprawdzić jej organizatora, np. na stronie Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego tfg.ufg.pl, gdzie można znaleźć ewidencję przedsiębiorców turystycznych. Obecnie w Polsce zarejestrowanych jest ponad 4400 organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych. Dodał, że nie warto natomiast decydować się na oferty podmiotów, które nie przestrzegają przepisów. Przykładem tego są ujawnione na początku bieżącego roku historie osób poszkodowanych przez jednego z przedsiębiorców, który z pominięciem wymogów ustawowych oferował wyjazdy na Zanzibar.

Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (TFG) utworzony został w 2016 roku w Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym, który zapewnia jego obsługę. TFG stanowi dodatkowe zabezpieczenie na wypadek niewypłacalności przedsiębiorców turystycznych. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny m.in. prowadzi ogólnopolską bazę danych ubezpieczeniowych, z której korzystają m.in. zakłady ubezpieczeń do celów taryfikacji umów i likwidacji szkód.

