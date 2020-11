TFI PZU: Kilkaset umów o zarządzenie PPK z pracodawcami sektora finansów publicznych

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU zawarło kilkaset umów o zarządzenie Pracowniczymi Planami Kapitałowymi (PPK) z pracodawcami sektora finansów publicznych, chodzi m.in. o samorządy, szkoły, szpitale - poinformowało PAP TFI PZU. Instytucje publiczne do PPK będą przystępować od stycznia 2021 r.

"Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU zawarło już kilkaset umów o zarządzenie Pracowniczymi Planami Kapitałowymi (PPK) z pracodawcami sektora finansów publicznych, których obowiązek wprowadzenia Planów obejmie dopiero w przyszłym roku" - poinformowało TFI PZU.

Zdaniem wiceprezesa TFI PZU Marcina Żółtka, "to dowód zaufania wobec nas i atrakcyjności naszej oferty, ale także przezorności klientów". "Zawieranie umów po 1 stycznia może być dla nich bardziej skomplikowane" - powiedział.

Na współpracę z TFI PZU zdecydowały się m.in. samorządy, szkoły, przedszkola, domy kultury, biblioteki, muzea, teatry, przychodnie i szpitale.

"Liczba umów, które uzgadniamy, jest wielokrotnie większa od tych już zawartych. Służymy pełnym wsparciem: konsultacjami, także prawnymi, pomocą przy wdrażaniu PPK, a w przyszłości przy obsłudze planów" - przekazał Żółtek.

Wiceprezes tłumaczy, że wybór instytucji zarządzającej planami przed końcem roku nie wymaga ogłaszania przetargu i związanych z nimi formalności, które od stycznia będą obowiązkowe, gdy wartość zamówienia przekroczy progi unijne. To wymóg nowej ustawy Prawo zamówień publicznych.

TFI PZU wyjaśnia, że podpisane wcześniej umowy wejdą w życie od stycznia. Nie wiążą się z obowiązkiem wcześniejszego odprowadzania wpłat do PPK. Będzie to konieczne dopiero po 10 kwietnia, gdy mija ostateczny termin na podpisywanie umów o prowadzenie PPK.

Spółka przekazała, że w zakończonym w październiku drugim i trzecim etapie wdrażania PPK, obejmującym pracodawców zatrudniających od 20 do 49 i do 50 do 249 osób, TFI PZU podpisało ponad 18 tys. umów o zarządzanie.

"Zaufał nam co trzeci pracodawca z tej grupy. Naszym atutem jest kompleksowe wsparcie na każdym etapie. Oferujemy bezpłatny serwis internetowy, który umożliwia nie tylko zawieranie umów, ale także bieżącą obsługę planów" - wskazał wiceprezes TFI PZU.

W związku z pandemią PZU rozszerzył też możliwości zdalnego zawierania umów o PPK. Można to zrobić poprzez internetowy serwis ppk.pzu.pl i przez telefon. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej emeryturappk.pzu.pl.

W pierwszym, ubiegłorocznym etapie wprowadzania planów umowy o zarządzanie PPK podpisało z Grupą PZU ponad 1000 największych pracodawców. Wśród nich Orlen, Grupa Energa, producent mebli Kler, PKP i PKP Intercity, Hortex, Orbis, producent lodów Koral, wydawnictwo Polska Press, Telewizja Polska i Polskie Radio, firma kurierska DPD, Porsche Inter Auto Polska, Airbus Polska, Poznańskie Zakłady Zielarskie Herbapol, Wittchen, Lavard, Bakalland i Vistula.

Pracownicze Plany Kapitałowe to dobrowolny i powszechny system długoterminowego oszczędzania. Do programu może przystąpić każdy zatrudniony, który podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym. Oszczędności tworzone będą wspólnie przez pracowników, pracodawców oraz państwo.

Tzw. podstawowe wpłaty do PPK, finansowane przez pracowników i pracodawców, wynoszą: 2 proc. wynagrodzenia brutto, które zapłaci pracownik (przy czym osoby zarabiające mniej niż 120 proc. minimalnego wynagrodzenia mogą wnioskować o obniżenie składki do 0,5 proc.); 1,5 proc. wynagrodzenia brutto pracownika, które ma wpłacać pracodawca.

Dopłata z Funduszu Pracy wynosi 20 zł miesięcznie, co w skali roku daje 240 zł. Dodatkowo, w pierwszym roku pracownicy otrzymują także tzw. wpłatę powitalną w wysokości 250 zł.

Do systemu zostają automatycznie zapisani pracownicy w wieku od 18 do 55 lat. Pozostali, którzy przekroczyli 55. rok życia, mogą przystąpić do PPK na własny wniosek. Wszyscy mają prawo w dowolnym momencie zrezygnować z udziału w PPK, a także do nich przystąpić.

Zgodnie z ustawą, która weszła w życie w styczniu 2019 r., od 1 lipca 2019 roku jako pierwsze do systemu weszły największe przedsiębiorstwa, zatrudniające co najmniej 250 osób.

Ostatni etap wrażania systemu rozpocznie się od stycznia 2021 r., kiedy do PPK będą przystępować instytucje publiczne. Umowy o zarządzanie powinny one zawrzeć najpóźniej do 26 marca 2021 r., a o prowadzenie - do 10 kwietnia 2021 r.

TFI PZU jest częścią Grupy PZU. To jedno z najstarszych towarzystw inwestycyjnych w Polsce. Zarządza aktywami o wartości ponad 30 mld zł.