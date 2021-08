TFI PZU: ponad 1,1 mld zł ze sprzedaży netto w pierwszej połowie br.

W pierwszej połowie 2021 r. sprzedaż netto Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych PZU wyniosła ponad 1,1 miliarda zł - poinformował PAP wiceprezes TFI PZU Marcin Żółtek. Jak dodał, w I kwartale br. sprzedaż wyniosła 777,5 mln zł, a w II kwartale - 358,6 mln zł.

"W pierwszej połowie 2021 sprzedaż netto TFI PZU wyniosła ponad 1,1 miliarda złotych. W I kwartale sprzedaż wyniosła 777,5 mln złotych, a w II kwartale 358,6 mln zł. Obecnie towarzystwa funduszy inwestycyjnych notują rekordową sprzedaż, której dynamika jednak powoli wyhamowuje" - przekazał Żółtek.

Wiceprezes TFI PZU poinformował, że największą popularnością w tym okresie cieszył się fundusz Sejf+ z ochroną kapitału, którego sprzedaż w pierwszym półroczu wyniosła blisko 300 mln złotych.

"To wyjątkowy produkt inwestycyjny, bo jako jedyny na rynku gwarantuje ochronę kapitału. Inwestor może zawsze wycofać środki, a jeżeli zrobi to w Dniach Ochrony Kapitału, to ewentualną stratę pokryje ubezpieczenie" - tłumaczył Żółtek.

Przyznał jednocześnie, że obserwowane jest zwiększone zainteresowanie klientów strategiami o charakterze akcyjnym oraz mieszanym w porównaniu do wcześniejszych okresów oraz większa wrażliwość na zmienność u klientów skupiających się na rozwiązaniach obligacyjnych.

"W lipcu nasze fundusze: akcji polskich, akcji polskich małych i średnich spółek, oraz długoterminowych papierów dłużnych, czyli flagowy Polonez wypracowały najwyższe stopy zwrotu i tym samym zarobiły dla swoich klientów najwięcej w swoich kategoriach" - powiedział.

Pytany o Pracownicze Plany Kapitałowe, wiceprezes przekazał, że w połowie sierpnia wartość aktywów PPK zarządzanych przez TFI PZU przekroczyła 1 miliard złotych.

"Największą zmianą jest zakończenie fazy sprzedażowej i przejście do bieżącej obsługi programów. To, co nas bardzo cieszy, to coraz większe zainteresowanie PPK. Obserwujemy stały wzrost liczby logowań do rejestrów oraz cały czas zgłaszani są nowi uczestnicy programu. Pomaga w tym loteria jaką zorganizowaliśmy dla aktywnych uczestników PPK. Na jesieni planujemy spotkania z pracodawcami, żeby dalej edukować i przypominać o roli PPK w systemie emerytalnym" - powiedział Żółtek.

Dopytywany o perspektywy dla PZU TFI do końca tego roku, wiceprezes przekazał, że na ten moment spółka się na przygotowaniu strategii TFI PZU w horyzoncie do roku 2024.

"Ważną rolę będzie w niej pełnić ESG (z ang. Environmental, Social and Corporate Governance - PAP). Coraz mocniej przyglądamy się inwestycjom w tym obszarze. Na przełomie czerwca i lipca zapewniliśmy finansowanie dla dwóch inwestycji w farmy wiatrowe w kwocie 150 mln złotych, a kolejnych 300 mln złotych ulokowaliśmy w obligacjach ESG. Pracujemy również nad zielonymi funduszami" - powiedział.

Jak dodał, nadal trwają prace nad rozwojem platformy inPZU, która pozwala zdalnie inwestować w fundusze pasywne. "Inwestorzy ponoszą wyłącznie koszt 0,5 proc. za zarządzanie środkami na inPZU. Wkrótce chcemy poszerzyć jej ofertę o nowe produktu. Obecnie, ze względu na utrzymujące się na niskim poziomie stopy procentowe i ujemne oprocentowanie za utrzymanie wysokiego salda na rachunkach bankowych dla klientów firmowych odświeżamy fundusz ochrony majątku - kierowany szczególnie do przedsiębiorców" - wyjaśnił.

Żółtek podkreślił, że TFI PZU jest jednym z najstarszych towarzystw funduszy inwestycyjnych na rynku.

"Obecnie zarządza aktywami o wartości 37 miliardów złotych. TFI PZU zajmuje trzecią pozycję w zestawieniu TFI z największymi aktywami po zarządzaniem w Polsce, a drugie miejsce pod kątem liczby klientów. Jesteśmy również jednym z liderów rynku emerytalnego. W swoim portfelu mamy ponad 95 tysięcy umów o zarządzanie PPK i ponad 500 PPE" - przekazał.

TFI PZU jest częścią Grupy PZU.

autor: Aneta Oksiuta

