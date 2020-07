TFI PZU: ponad 5 tys. umów o zarządzenie PPK

Ponad 5 tys. pracodawców podpisało z TFI PZU umowy o zarządzanie Pracowniczymi Planami Kapitałowymi – mówi PAP wiceprezes TFI PZU Marcin Żółtek. Ocenił, że kulminacja podpisywania umów nastąpi jesienią, gdyż część pracodawców korzysta z możliwości przesunięcia w czasie przystąpienia do PPK.

"Już ponad 5 tys. pracodawców podpisało z Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych PZU umowy o zarządzanie Pracowniczymi Planami Kapitałowymi" - powiedział w rozmowie z PAP wiceprezes Żółtek.

Według niego pandemia koronawirusa spowodowała, że decyzję o zawieraniu umów o zarządzanie PPK opóźniają pracodawcy zatrudniający powyżej 50 osób. Jak oszacował, umów nie podpisało jeszcze około połowy z 20 tys. podmiotów z grupy 50+.

1 stycznia br. wszedł II etap wprowadzenia PPK, czyli dla firm zatrudniających co najmniej 50 osób według stanu na 30.06.2019. Pierwotnie, zgodnie z ustawą o PPK, firmy 50+ miały czas na zawieranie umów o zarządzanie do 24 kwietnia.

"Przepisy tzw. tarczy antykryzysowej wydłużyły ten termin do jesieni. Widać, że pracodawcy wykorzystali tę możliwość. Skoro decyzje o PPK można było odłożyć w czasie, skupili się na dostosowaniu swoich firm do funkcjonowania w warunkach pandemii i składaniu wniosków o pomoc w ramach +tarczy antykryzysowej+. Jednak już w lipcu, gdy minął okres największych obostrzeń związanych z pandemią, zainteresowanie podpisywaniem umów było większe niż w poprzednich miesiącach. Pozostali pracodawcy zapewne poczekają z wyborem instytucji zarządzającej PPK nawet do jesieni" - tłumaczył Żółtek.

Przypomniał, że terminy na podpisywanie umów przez pracodawców zatrudniających ponad 50 osób są po zmianach wprowadzonych "tarczą antykryzysową" identyczne, jak te, które obowiązują pracodawców zatrudniających powyżej 20 pracowników: 27 października to ostateczny termin na zawarcie umowy o zarządzanie, a 10 listopada 2020 r. ─ na prowadzenie PPK.

"Dlatego jesienią będziemy mieli kumulację. Umowy będą zawierali jedni i drudzy" - ocenił wiceprezes TFI PZU. To w sumie około 80 tys. podmiotów: 20 tys. z grupy zatrudniającej od 50 do 249 osób i 60 tys. zatrudniających od 20 do 49 pracowników.

Jak mówił Żółtek, TFI PZU podpisuje już też umowy z pracodawcami z grupy 20+, których obowiązek wprowadzenia PPK objął 1 lipca. "Mamy już kilkaset takich umów" - wyjaśnił.

Jednocześnie TFI PZU przygotowuje się na kolejny etap, gdy obowiązkiem wprowadzania PPK zostaną od 1 stycznia 2021 r. objęte podmioty i jednostki sektora finansów publicznych (bez względu na stan zatrudnienia).

"Sektor finansów publicznych już się do tego przymierza, kierując do nas zapytania ofertowe. Dostajemy je m.in. od szpitali i gmin" - mówił Żółtek.

Wskazał, że atutem TFI PZU jest pomoc pracodawcom nie tylko przy wprowadzaniu, ale i bieżącej obsłudze PPK. Umowy o zarządzanie i prowadzenie PPK można zawierać zdalnie poprzez internetowy serwis ppk.pzu.pl. Ponadto, z uwagi na pandemię, TFI PZU wprowadziło możliwość zawierania umów przez telefon. Informacje można znaleźć na stronie internetowej emeryturappk.pzu.pl.

"Zgodnie z przewidywaniami PPK rośnie. Wpływy na rachunki są stabilne, powiększane o środki przekazane przez Skarb Państwa. Na koniec czerwca w funduszach PPK było zgromadzonych około 1 mld 400 mln zł aktywów" - podsumował Żółtek. Jego zdaniem świadczy to o sukcesie programu.

W pierwszym, ubiegłorocznym etapie wprowadzania PPK umowy o zarządzanie podpisało z Grupą PZU ponad 1000 największych pracodawców. Wśród nich Orlen, Grupa Energa, producent mebli Kler, PKP i PKP Intercity, Orbis, Polskie Radio, Poznańskie Zakłady Zielarskie Herbapol, Wittchen i Vistula.

Pracownicze Plany Kapitałowe to dobrowolny i powszechny system długoterminowego oszczędzania. Do programu może przystąpić każdy zatrudniony, który podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym. Oszczędności tworzone będą wspólnie przez pracowników, pracodawców oraz państwo. Zgodnie z ustawą, która weszła w życie w styczniu 2019 r., od 1 lipca 2019 roku jako pierwsze do systemu weszły największe przedsiębiorstwa, zatrudniające co najmniej 250 osób.

Do systemu zostają automatycznie zapisani pracownicy w wieku od 18 do 55 lat. Pozostali, którzy przekroczyli 55. rok życia, mogą przystąpić do PPK na własny wniosek. Wszyscy mają prawo w dowolnym momencie zrezygnować z udziału w PPK, a także w dowolnym momencie do nich przystąpić.

Tzw. podstawowe wpłaty do PPK, finansowane przez pracowników i pracodawców, wynoszą: 2 proc. wynagrodzenia brutto, które zapłaci pracownik (przy czym osoby zarabiające mniej niż 120 proc. minimalnego wynagrodzenia mogą wnioskować o obniżenie składki do 0,5 proc.); 1,5 proc. wynagrodzenia brutto pracownika, które ma wpłacać pracodawca.

Dopłata z Funduszu Pracy wynosi 20 zł miesięcznie, co w skali roku daje 240 zł. Dodatkowo, w pierwszym roku pracownicy otrzymują także tzw. wpłatę powitalną w wysokości 250 zł.

TFI PZU jest częścią Grupy PZU; to jedno z najstarszych towarzystw inwestycyjnych w Polsce. Zarządza aktywami o wartości ponad 30 mld zł.