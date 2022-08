TFI PZU przejęło zarządzanie aktywami trzech bałtyckich spółek grupy PZU

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU przejęło zarządzanie aktywami litewskich UAB PZU Lietuva gyvybes draudimas i Lietuvos Draudimas AB oraz łotewskiego AAS Balta - poinformowała w środę spółka. Jak dodano, dzięki temu TFI PZU zwiększyło wielkość zarządzanych aktywów o ok. 1,4 mld zł.

Jak podano w informacji prasowej, TFI PZU zwiększyło wielkość zarządzanych aktywów o około 1,4 mld zł, pozyskując trzech zagranicznych klientów instytucjonalnych należących do grupy PZU. Chodzi o przejęcie zarządzania aktywami litewskich UAB PZU Lietuva gyvybes draudimas i Lietuvos Draudimas AB oraz łotewskiego AAS Balta.

"Trwający ponad półtora roku projekt przejmowania zarządzania aktywami bałtyckich spółek był kolejnym etapem działań prowadzących do większej synergii między podmiotami Grupy. Szacujemy, że z tego tytułu uda się uzyskać istotne coroczne oszczędności. To też wypełnianie założeń Strategii Grupy PZU na lata 2021-2024, zakładającej rozwój wartości dodanej między najważniejszymi obszarami działalności" - powiedział cytowany w informacji prasowej członek zarządu PZU odpowiedzialny za operacje zagraniczne Krzysztof Kozłowski.

Jak podkreślono, TFI PZU zarządza portfelami łotewskiej i litewskich spółek, korzystając z tzw. jednolitego paszportu europejskiego.

"Strategia inwestycyjna dla tych trzech portfeli jest strategią dłużną. Skoncentrowana jest na jak najlepszym (pod względem generowanego dochodu i ryzyka) dopasowaniu aktywów finansowych w portfelach do zobowiązań, z uwzględnieniem odpowiedniego bufora płynnościowego" - wyjaśniono.

TFI PZU to jedno z najstarszych towarzystw funduszy inwestycyjnych w Polsce. Zarządza aktywami o łącznej wartości ok. 35 mld zł. Dynamiczny rozwój na rynku inwestycyjnym to jeden z elementów wpisanych w strategię biznesową na lata 2021-2024.

Strategia grupy PZU na lata 2021-2024 zakłada wzrost środków klientów zewnętrznych zarządzanych przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych należące do grupy do 60 mld zł.

