TGE i PSEW pracują nad nowymi rodzajami wsparcia handlu energią z OZE

Jak poinformowała TGE, Towarowa Giełda Energii oraz Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej podpisały porozumienie o współpracy, w ramach którego specjalny zespół do połowy 2021 r. opracuje koncepcję instrumentów giełdowych wspierających rozwój rynku kontraktów CPPA (Corporate Power Purchase Agreement) oraz opracuje sposób ich wdrożenia. Współpraca zakłada także przygotowanie rekomendacji w zakresie rozwoju innych usług wspierających rozwój sektora OZE.

Podstawą do opracowania i wdrożenia konkretnych produktów giełdowych PPA będzie raport, przygotowany przez zewnętrznych ekspertów. Wyniki prac zostaną przedstawione w drugiej połowie 2021 roku i staną się one podstawą do konsultacji z branżą OZE oraz odbiorcami energii.

W uproszczeniu kontrakty typu PPA przewidują, że odbiorca energii porozumiewa się bezpośrednio z producentem, ustalając korzystną dla obu stron cenę energii, warunki dostaw, bilansowania itp. Kontrakt taki co do zasady nie wymaga angażowania w wsparcie OZE środków publicznych. Umowy takie są bardzo popularne m.in. w USA.

Jesteśmy przekonani, że instrumenty giełdowe, nad którymi pracę podejmujemy z #TGE zachęcą producentów i odbiorców energii z #OZE do zawierania transakcji #cPPA. Dostępność tych produktów zwiększy transparentność, której rynek potrzebuje, by się rozwijać https://t.co/IYLqSXDVHw pic.twitter.com/rpmiVuuZYG — PSEW (@PSEW_PWEA) January 25, 2021

Jak mówi wiceprezes TGE Piotr Listwoń, OZE są przyszłością polskiej energetyki, a każdym rokiem wzrasta zapotrzebowanie na zieloną energię oraz jej produkcja.

"Mając na uwadze tę tendencję Towarowa Giełda Energii chce oferować produkty na miarę trendów oraz zmian w technologiach wytwarzania energii. Zależy nam na stworzeniu rozwiązania, które będzie najbardziej efektywne w ramach wzmacniania mechanizmów rynkowych. Energetyka odnawialna także powinna być konkurencyjna, np. na rynkach hurtowych przez nas prowadzonych" - podkreślił Listwoń. Wyraził nadzieję, że w niedalekiej przyszłości pojawią się na poziomie regulacyjnym dodatkowe systemy wsparcia, w których dużą rolę będzie mogła odegrać TGE.

Jak mówi prezes PSEW Janusz Gajowiecki, stowarzyszeniu zależy na promowaniu i wspieraniu budowy odnawialnych źródeł energii, w szczególności energetyki wiatrowej, zarówno w ramach funkcjonującego aukcyjnego systemu wsparcia, jak również nowej formuły - kontraktów dwustronnych między sprzedawcą i odbiorcą energii z OZE.

"Jako Stowarzyszenie skupiające największych przedstawicieli branży wiatrowej mamy ambicję wyznaczania standardów dla sektora. Jesteśmy przekonani, że instrumenty giełdowe, nad którymi pracę podejmujemy razem z TGE zachęcą producentów OZE i odbiorców energii do zawierania transakcji typu cPPA. Dostępność tych produktów na giełdzie zwiększy transparentność procesu obrotu energią z OZE, czego rynek bardzo potrzebuje, aby dalej się rozwijać" - podkreślił Gajowiecki.