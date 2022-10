TGE: nietypowe zachowania uczestników rynku energii na bieżąco bada powołana do tego komórka

Towarowa Giełda Energii zapewniła w komentarzu dla PAP, że w jej strukturach istnieje komórka, która na bieżąco bada nietypowe zachowania uczestników rynku energii, by wykryć zdarzenia mające znamiona nadużycia. Jednak - podkreśliła TGE - informacje o prowadzonych postępowaniach to tajemnica zawodowa.

Towarowa Giełda Energii (TGE) w komentarzu dla PAP odniosła się do zarzutów posłów Lewicy, którzy w czwartek ocenili, że "na Towarowej Giełdzie Energii doszło do manipulacji, której największymi beneficjentami są państwowe spółki energetyczne".

"Towarowa Giełda Energii stanowi platformę obrotu, na której niezależni uczestnicy działają zgodnie z własnymi strategiami inwestycyjnymi, w związku z tym nie może komentować zachowań podmiotów oraz przyczyn zmienności cen na prowadzonych rynkach" - przekazono PAP w komentarzu TGE.

Jak podkreślono, TGE nie jest także uprawniona do ingerencji w cenę energii elektrycznej w szczególnie w przypadku, gdy jest ona ustalona w oparciu o mechanizmy rynkowe.

"W ramach zasad i sposobu nadzoru nad rynkiem Towarowa Giełda Energii współpracuje i raportuje na bieżąco wszystkie dane transakcyjne do URE, KNF oraz europejskiej Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER), dzięki czemu nadzór nad rynkiem giełdowym odbywa się na kilku poziomach, tj. w wymiarze wewnętrznym (Giełda) oraz zewnętrznym (regulatorzy URE, KNF i ACER) - napisano.

Jak podkreślono, w "ramach struktury TGE powołana jest odpowiednia komórka, która na bieżąco analizuje i bada zachowania uczestników rynku w zakresie składanych zleceń kupna i sprzedaży, stosując posiadane narzędzia informatyczne w celu wykrycia zdarzeń mających znamiona nadużycia, w rozumieniu przepisów prawa, w szczególności Rozporządzenia PEiR UE Nr 1227/2011 (REMIT) oraz wytycznych ACER".

"W przypadku wystąpienia nietypowych zdarzeń, spełniających zdefiniowane kryteria, podlegają one rejestracji oraz poddawane są procesowi analizy, a w uzasadnionych przypadkach przekazywane są do zewnętrznych organów nadzorujących towarowy rynek giełdowy, które to posiadają odpowiednie uprawnienia kontrolne i szeroki dostęp do danych rynkowych" - wyjaśniła TGE.

Podkreśliła jednak, że "wszystkie informacje dotyczące prowadzonych przez TGE postępowań w związku z podejrzeniem wystąpienia nadużycia w obrocie giełdowym stanowią tajemnicę zawodową".

Według posłów Lewicy manipulacja na Towarowej Giełdzie Energii miała polegać "na celowym zmniejszeniu ilości energii na rynku, aby zwiększyć jej cenę". Według materiałów przedstawionych przez Lewicę "w sierpniu tego roku obrót energią elektryczną był o 22,9 proc. niższy niż w sierpniu 2021 roku; już w lipcu był o 43 proc. niższy niż w lipcu 2021 roku, natomiast w czerwcu był o 29,6 proc. niższy niż w czerwcu 2021 roku, a w maju 2022 r. był o 50,9 proc. niższy niż w maju 2021 roku".

"Największymi beneficjentami tych manipulacji są państwowe spółki energetyczne, dlatego Lewica podejmowała działania i nadal będzie je podejmować" - oświadczyła na czwartkowej konferencji prasowej posłanka Anita Sowińska.

Posłowie Lewicy poinformowali w czwartek, że złożyli już wniosek do NIK o kontrolę w Ministerstwie Aktywów Państwowych oraz Towarowej Giełdzie Energii i wystąpili o zwołanie sejmowych komisji. Posłanka Anita Sowińska zwróciła się też do prokuratura krajowego z interwencją poselską w tej sprawie.

Zdaniem posłów Lewicy "to nie jest pierwszy przypadek manipulacji giełdowych na giełdzie energii".

Jak stwierdzili "w 2018 roku Urząd Regulacji Energetyki zgłosił dwa zawiadomienia do prokuratury o manipulacjach. Do tej pory po kilka latach prokuratura nie podjęła tego tematu. Nadal ta sprawa nie jest zakończona i nie są postawione żadne zarzuty".

