"The Shadow of Catire" Jorge'a Hernandeza Aldany z Grand Prix 39. Warszawskiego Festiwalu Filmowego

Film "The Shadow of Catire" Jorge'a Hernandeza Aldany otrzymał w sobotę Grand Prix 39. Warszawskiego Festiwalu Filmowego. Statuetką za reżyserię uhonorowano Davida Oelhoffena za "The Last Men". Nagroda specjalna jury trafiła do "I Don’t Love You Anymore" Zdenka Jirasky.

Głównym bohaterem "The Shadow of Catire" jest Benigno Cruza, którego prześladuje "brutalna przeszłość bandyty znanego wcześniej jako +Catire+". "W kraju rządzonym przez wojskowy syndykat przestępczy, jego ostatnią deską ratunku jest sprzedaż starej rodzinnej posiadłości pułkownikowi o imieniu Corona, który chciałby kupić posiadłość za ułamek jej ceny. +Catire+ jest zmuszony stawić czoła swoim dorosłym dzieciom i przyznać, że pomimo winy, bólu i rozlewu krwi nadal są rodziną" - czytamy w opisie festiwalowym filmu.

Odbierając Grand Prix podczas sobotniej gali zamknięcia 39. Warszawskiego Festiwalu Filmowego w Multikinie Złote Tarasy, Jorge Hernandez Aldana podkreślił, że robienie filmów w Wenezueli - skąd pochodzi - jest dziś naprawdę trudne. "Wiemy, jak wygląda system finansowania filmów w tym kraju. Znam wielu ludzi, którzy bardzo chcieliby, żeby w końcu coś zadziało się w ich kraju. Mieliśmy wielkie szczęście, że spotkaliśmy się z entuzjastycznym przyjęciem. Kino jest swoistą magią. Ta magia przywiodła nas tutaj i połączyła z publicznością. Jestem bardzo wdzięczny za tę nagrodę. Dziękuję jury, producentom i wszystkim, którzy sprawili, że stało się to możliwe. Początkowo wydawało się, że to się nigdy nie wydarzy. A jednak się stało" - powiedział.

Nagroda specjalna jury w konkursie międzynarodowym trafiła do Zdenka Jirasky za "I Don't Love You Anymore". Z kolei za najlepszą reżyserię uhonorowano Davida Oelhoffena za "The Last Men", w którym wystąpił Andrzej Chyra. Aktor odczytał w imieniu reżysera podziękowania za statuetkę. "Dziękuję festiwalowi za zaproszenie +The Last Men+, a jury - za nagrodę, która napawa mnie radością i dumą (...). Dziękuję również aktorom, którzy oddali mi swoje ciała i dusze, byśmy mogli spełnić nasze wspólne marzenie" - napisał Oelhoffen.

Laureatów wyłoniło jury w składzie: reżyserka, scenarzystka i montażystka Dorota Kędzierzawska, bułgarska reżyserka Nadejda Koseva, ukraiński poeta, prozaik i eseista Jurij Andruchowycz, producent Georges Goldenstern oraz meksykański reżyser i scenarzysta Alejandro Torres Kennedy.