TIM z przeszło miliardowymi przychodami z e-commerce w tym roku

TIM, platforma e-commerce z produktami z segmentu elektrotechniki, we wrześniu 2022 roku uzyskał o ponad 4 proc. większe niż rok temu przychody ze sprzedaży netto towarów i usług. W ciągu dziewięciu miesięcy 2022 roku wyniosły one ponad miliard złotych.





Ze wstępnych szacunków wynika, że we wrześniu 2022 roku TIM miał miesięczne przychody ze sprzedaży netto towarów i usług związanych bezpośrednio ze sprzedażą towarów wynoszące 127,5 mln zł (+4,3 proc. rok do roku). Dziewięć miesięcy 2022 roku przyniosło łącznie niemal 1,09 mld zł (+19,4 proc. rdr.).

Szacowane przychody ze sprzedaży w trzecim kwartale 2022 roku wyniosły 349,1 mln zł i były wyższe o 3,6 proc. od osiągniętych w analogicznym okresie 2021 roku.

Przychody ze sprzedaży online, realizowanej samodzielnie przez klientów, wzrosły we wrześniu 2022 roku o 6,1 proc. rok do roku - do 89,3 mln zł. W całym trzecim kwartale osiągnęły 0,25 mld zł (249,7 mln zł, +3,9 proc. rdr.), zaś w okresie styczeń-wrzesień 2022 roku – 762 mln zł (+18,4 proc. rdr.).

– Po raz drugi w historii przekroczyliśmy poziom miliarda złotych przychodów ze sprzedaży, liczonych narastająco od początku roku. Dokonaliśmy tego w połowie września, a więc niemal półtora miesiąca wcześniej niż w 2021 roku – mówi prezes Krzysztof Folta. – Dynamika wzrostu sprzedaży online realizowanej samodzielnie przez klientów była we wrześniu wyższa od dynamiki wzrostu ogółu przychodów ze sprzedaży - dodaje.

Jak zaznacza, potwierdza to większą odporność kanału sprzedaży internetowej na dynamicznie zmieniającą się i niepewną sytuację rynkową.

- Przypomnę, że zgodnie z zaprezentowaną w maju 2022 roku strategią spółki, do 2026 roku przychody TIM-u ze sprzedaży przekroczą w skali roku poziom trzech miliardów złotych. Jednym z kroków do osiągnięcia tego celu ma być uczynienie zakupów jeszcze łatwiejszymi oraz lepiej dopasowanymi do potrzeb i oczekiwań naszych klientów – wyjaśnia Krzysztof Folta.

TIM jest największą w Polsce platformą e-commerce dla profesjonalistów z ofertą produktów elektrotechnicznych. Grupę kapitałową tworzą spółki TIM oraz 3LP – operator centrów logistycznych, oferujący usługi fullfilmentu dla podmiotów z sektora e-commerce.

