TIM z rekordową sprzedażą dzięki anomalii. Nie będzie debiutu spółki zależnej

Grupa TIM, zajmująca się dystrybucją materiałów elektrotechnicznych poprzez własną platformę e-commerce, osiągnęła w pierwszych trzech miesiącach 2022 roku najwyższy w swojej historii wzrost skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży rok do roku - o 49,4 proc., do 410 mln zł. Zysk netto wzrósł do 31,2 mln zł, z 13,5 mln zł rok wcześniej,

TIM osiągnął w pierwszym kwartale 2022 roku przychody ze sprzedaży na poziomie 393,2 mln zł, czyli o 52,2 proc. więcej niż rok wcześniej.

Koszty operacyjne grupy w pierwszym kwartale 2022 roku wyniosły ok. 368,5 mln zł, czyli wzrosły o 44,3 proc. rdr.

Na początku maja zarząd 3LP podjął decyzję o zawieszeniu oferty sprzedaży akcji spółki bez jednoczesnego ustalania nowego harmonogramu oferty.

- Marzec 2022 roku przyniósł znaczne przebicie poziomu 150 mln zł przychodów. Wyniosły one 175,5 mln zł, co oznacza wzrost o 64,8 proc. w ujęciu rocznym. Pierwsze tygodnie po 24 lutym przebiegły pod znakiem niepewności klientów w zakresie dostępności produktów oraz ryzyka kolejnych wzrostów cen, co przełożyło się na zwiększony popyt i zaowocowało anomalią, jaką zaobserwowaliśmy w marcowych przychodach TIM-u ze sprzedaży – tłumaczy prezes Krzysztof Folta.

EBITDA (zysk przed potrąceniem odsetek, podatków oraz amortyzacji) zwiększyła się rok do roku o 91,6 proc., do 47,3 mln zł, a EBIT (zysk przed odliczeniem podatków i odsetek) wzrósł do 41,4 mln zł (19,1 mln zł rok wcześniej).

W pierwszym kwartale 2022 roku liczba nowych klientów, którzy założyli konta na TIM.pl, przekroczyła 7,5 tys. – podano w komunikacie.

- To o 40 proc. więcej niż w analogicznym kwartale 2021 roku i o 14 proc. więcej niż w ostatnim kwartale 2021 roku. Liczba klientów, którzy dokonali zakupów w pierwszym kwartale bieżącego roku, wyniosła ponad 31 tys., wobec 20 tys. rok wcześniej – mówi członek zarządu i dyrektor handlowy Piotr Nosal.

W pierwszym kwartale 2022 roku grupa odnotowała dodatnie przepływy finansowe w wysokości 28,9 mln zł, wobec 9 mln zł rok wcześniej.

Marża EBITDA grupy wyniosła 11,5 proc., w porównaniu do 9 proc. rok wcześniej, zaś marża zysku netto 7,6 proc. - 4,9 proc. w pierwszym kwartale 2021 roku.

Dywidenda, ale zawieszone IPO

W skład grupy wchodzą spółki TIM oraz 3LP (oferująca zautomatyzowany outsourcing usług logistycznych podmiotom z sektora e-commerce).

Spółka TIM wypracowała w pierwszym kwartale 2022 roku 393,2 mln zł przychodów, czyli o 52,2 proc. więcej w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku.

- Zarząd spółki rekomenduje wypłatę dywidendy za rok 2021. Proponujemy, by do 1,20 zł brutto na akcję, wypłaconych pod koniec 2021 roku, latem 2022 roku dołożyć kolejne 1,20 zł brutto na akcję. Jest to zgodne z polityką dywidendową, którą zaprezentowaliśmy wiosną 2021 roku – zapowiada członek zarządu i dyrektor finansowy Piotr Tokarczuk.

- Oczekujemy na stabilizację sytuacji rynkowej, która pozwoli nam wrócić do realizacji planów w zakresie IPO. Pragnę jednocześnie podkreślić, że zawieszenie oferty publicznej pozostaje bez wpływu na ambitne plany inwestycyjne 3LP na najbliższe lata. Mamy zagwarantowane środki na ich realizację – deklaruje Piotr Tokarczuk, sprawujący także funkcję członka Rady Nadzorczej 3LP.

