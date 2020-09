Timmermans w "DGP": Jeśli chodzi o Polskę, to jestem optymistą

Transformację, która da perspektywę rozwoju regionom węglowym, trzeba przygotować teraz. Jeśli chodzi o Polskę, to jestem optymistą - ocenił na łamach "Dziennika Gazety Prawnej” wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Frans Timmermans.

W opublikowanym w piątek wywiadzie Timmermans stwierdził, że gdy zaczęła się pandemia, wiele osób założyło, że nie będzie mowy o katastrofie klimatycznej przez długi czas. "Okazało się jednak, że także w czasie kryzysu koronawirusa przyszłość węgla nie wygląda optymistycznie i że transformację, która da perspektywę rozwoju regionom węglowym, trzeba przygotować teraz" - powiedział.

"Jeśli chodzi o Polskę, to jestem optymistą. Po pierwsze, polska gospodarka i społeczeństwo są w stanie przeprowadzić transformację - udowadniają to od 30 lat. Po drugie, Polacy to naród wziętych inżynierów. Wśród nich jest dużo dobrze wykształconych specjalistów, a tych bardzo brakuje w całej Europie. Po trzecie, UE wykazuje się solidarnością - nie tylko jeśli chodzi o Fundusz Sprawiedliwej Transformacji, lecz o cały zestaw pomocy: plan naprawczy i kolejny wieloletni budżet. To daje dużo możliwości, jeśli chodzi o transformację w Europie Środkowej, także w Polsce" - zaznaczył.

"Wiem, że wymagamy wiele od krajów członkowskich - zwłaszcza tych ze skomplikowanym miksem energetycznym. Ale jestem też przekonany, że to po prostu trzeba zrobić" - dodał. Timmermans wyraził przekonanie, że również dla polskiego społeczeństwa coraz bardziej jasne staje się, co uzależnienie od węgla oznacza dla jakości powietrza i zdrowia, jaką cenę trzeba za to zapłacić.