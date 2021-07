"Titane" Julii Ducournau laureatem Złotej Palmy 74. festiwalu w Cannes

"Titane" Julii Ducournau otrzymał w sobotę wieczorem Złotą Palmę 74. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Cannes. Grand Prix festiwalu doceniono ex aequo Asghara Farhadiego za "A Hero" i Juho Kuosmanena za "Compartment No. 6".

W wyścigu po Złotą Palmę "Titane" pokonał 23 produkcje, wśród nich "Three Floors" Nanniego Morettiego, "Petrov's Flu" Kiriłła Sieriebriennikowa, "Everything Went Fine" François Ozona, "Flag Day" Seana Penna, "Annette" Leosa Caraxa i "The French Dispatch" Wesa Andersona. Wcześniej Grand Prix festiwalu uhonorowano ex aequo Asghara Farhadiego za "A Hero" i Juho Kuosmanena za "Compartment No. 6".

Zwycięzców konkursu głównego wyłoniło jury w składzie: amerykański reżyser, scenarzysta i aktor Spike Lee (przewodniczący), francusko-senegalska reżyser i scenarzystka Mati Diop, kanadyjsko-francuska piosenkarka Mylene Farmer, amerykańska aktorka Maggie Gyllenhaal, austriacka reżyser i scenarzystka Jessica Hausner, francuska aktorka Mélanie Laurent, brazylijski reżyser, producent i scenarzysta Kleber Mendonça Filho, francuski aktor Tahar Rahim oraz południowokoreański aktor Song Kang-ho.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl