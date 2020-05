TMS Brokers: po cięciu stóp rośnie ryzyko korekty ostatniego umocnienia złotego

Po cięciu stóp rośnie ryzyko korekty ostatniego, imponującego, umocnienia złotego - napisali w czwartek analitycy TMS Brokers, odnosząc się decyzji Rady Polityki Pieniężnej.

NBP poinformował, że Rada Polityki Pieniężnej na czwartkowym posiedzeniu ustaliła stopę referencyjną NBP na poziomie 0,10 proc. w skali rocznej. Dotychczas stopa ta wynosiła 0,50 proc. Ponadto, RPP zdecydowała o obniżeniu stopy lombardowej do poziomu 0,50 proc. w skali rocznej (z poziomu 1,0 proc.); stopy redyskontowej weksli do poziomu 0,11 proc. w skali rocznej (z 0,55 proc.) oraz stopy dyskontowej weksli do poziomu 0,12 proc. w skali rocznej (z poziomu 0,60 proc.). Natomiast stopa depozytowa pozostała na poziomie 0,00 proc. w skali rocznej.

Według analityków TMS Brokers złoty będzie mocniej odczuwał skrajnie niski poziom realnych stóp procentowych, a kolejne dane - w tym piątkowy odczyt CPI - będą potwierdzać hamowanie dynamiki cen.

Zaznaczyli, że po cięciu stóp rośnie ryzyko korekty ostatniego, imponującego umocnienia złotego. "W szerszym horyzoncie pozostajemy pozytywnie nastawieni do złotego, ale potencjał do natychmiastowego umocnienia wygasł" - napisali. Wskazali, że szybsze odbicie wzrostu niż w większości gospodarek i dobra sytuacja w bilansie płatniczym to mocne strony złotego.

Jak czytamy w komentarzu, decyzja RPP była zaskoczeniem, gdyż rajd złotego zbiegł się rosnącymi cenami akcjami i informacjami o zdejmowaniu kolejnych restrykcji wprowadzonych w związku z koronawirusem oraz o propozycji Komisji Europejskiej zakładającej przeznaczenie na odbudowę gospodarczą dla Polski blisko 64 mld euro.