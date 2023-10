To będą ciekawe debiuty. Właściciel OLX-a i gigant rynku półprzewodników wchodzą na GPW

5 października 2023 r. na rynku akcji zagranicznych GPW GlobalConnect zadebiutują akcje holenderskiego koncernu inwestycyjnego Prosus, to właściciel znanych marek m.in. OLX i PayU. Drugim debiutantem będzie dostawca na światowym rynku półprzewodników - ASML Holding – podaje GPW.

Akcje kdwóch nowych spółek wejdą do obrotu na GlobalConnect na wniosek Wprowadzającego Animatora Rynku (WAR), jakim jest Santander Biuro Maklerskie.

Akcje obu spółek są notowane na Euronext Amsterdam. Pierwszy z debiutantów to holenderski koncern inwestycyjny Prosus, który jest właścicielem znanych w Polsce marek typu: OLX, OtoDom, PayU, Otomoto, drugi z kolei to znana firma na rynku światowym w segmencie wytwarzania półprzewodników - ASML Holding.

W tym momencie w obrocie na GlobalConnect dostępne są akcje 13 spółek: Adidas, Allianz, Bayer, BMW, Inditex (Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home), Jeronimo Martins (właściciel m.in. sieci sklepów Biedronka), Mercedes Benz, Porsche, RWE, SAP, Siemens, Volkswagen i Zalando.

GlobalConnect to rynek Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, który wystartował w listopadzie 2022 r. Są tam notowane akcje wprowadzane do obrotu przez Wprowadzającego Animatora Rynku bez zgody emitenta. GlobalConnect umożliwia kupowanie i sprzedawanie na GPW akcje największych i najbardziej znanych spółek zagranicznych. Dzisiaj jedynym WAR, który wprowadza akcje spółek zagranicznych do obrotu na GlobalConnect, jest Santander Biuro Maklerskie.

Nowy rynek funkcjonuje w Alternatywnym Systemie Obrotu (ASO) GPW. Notowania odbywają się w trakcie sesji giełdowej na GPW – od poniedziałku do piątku w godzinach 09:05-17:05. Akcje zagranicznych spółek są kwotowane w polskich złotych.

Inwestorzy mogą składać zlecenia poprzez istniejący lub nowy rachunek w krajowych biurach maklerskich, które są podłączone do GlobalConnect.