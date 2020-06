To był dzień PGNiG, dzięki Gazpromowi

W poniedziałek główne indeksy akcji istotnie zniżkowały. Wbrew trendowi w górę poszedł kurs PGNiG, do czego mogła się przyczynić informacja o zawarciu umowy z Gazpromem, która zakłada wypłatę polskiej firmie 1,5 mld USD do 1 lipca tytułem rozliczenia kontraktu jamalskiego.

Na poniedziałkowym zamknięciu WIG20 stracił 2,7 proc. do 1.741,47 pkt., WIG zniżkował 2,4 proc. do 48.991,89 pkt., mWIG40 poszedł w dół o 2,2 proc. do 3.450,98 pkt., a sWIG80 spadł 0,4 proc. do 12.866,31 pkt.

WIG-Energia zniżkował o 5,6 proc., kończąc serię pięciu sesji zwyżkowych, związanych z oczekiwaniami inwestorów w sprawie uwolnienia sektora od węgla. Najsilniej w indeksie straciła PGE (-8,8 proc. do 7,45 zł) przy obrotach ok. 134 mln zł.

Wbrew ogólnemu trendowi zachowywał się PGNiG. Kurs spółki poszedł w górę 8,3 proc. do 4,694 zł i był najwyżej od listopada 2019 roku.

- Dzisiaj mieliśmy spadki na naszym rynku, co też wpisywało się w globalny sentyment inwestorów. Najbardziej ucierpiały akcje największych spółek, które wydają się bardziej uzależnione od napływów kapitału zagranicznego, a relatywnie lepiej radziły sobie firmy z sWIG80 - powiedział dyrektor departamentu analiz i doradztwa inwestycyjnego Noble Securities Sobiesław Kozłowski.



- Moją uwagę przykuło umocnienie się dolara, m.in. wobec euro, co może świadczyć o tym, że rynki finansowe ponownie biorą pod uwagę poszukiwanie aktywów mniej ryzykownych - dodał.

Obroty na GPW wyniosły 1.346 mln zł, z czego 1.156 mln zł przypadło na spółki z WIG20.

WIG20 rozpoczął sesję luką podażową, po czym kontynuował spadek. Minimum sesyjne zostało ustanowione po godz. 10 (ok. 1.735 pkt.), a następnie indeks poruszał się w trendzie bocznym.

Na rynkach wschodzących europejskiej części EMEA miały miejsce spadki. Najsilniej zniżkowały akcje rosyjskie - indeks RTS stracił 1,6 proc.

DAX idzie w dół o 0,8 proc. o godz. 17.20, a S&P 500 zniżkuje 0,02 proc.

Na GPW 14 z 15 indeksów sektorowych spadło.

- Po fazie pokaźnych, w niektórych przypadkach kilkudziesięcioprocentowych wzrostów, na spółkach WIG-energia nadszedł czas realizacji zysków - ocenił Sobiesław Kozłowski.

18 z 20 spółek WIG20 zniżkowało.

Spółka podała, że podpisała 5 czerwca z Gazpromem aneks do kontraktu jamalskiego, na mocy którego otrzyma od rosyjskiej firmy do 1 lipca 2020 kwotę 1,5 mld dolarów.

W ocenie części analityków, jest to pozytywna informacja, gdyż ich zdaniem, rynek nie oczekiwał tak szybkiej zgody Gazpromu na wypłatę rekompensaty i mógł mieć wątpliwości co do jej skali.

"W dłuższym terminie o wiele bardziej istotne znaczenie dla PGNiG mają choćby notowania cen gazu TTF. Traktowałbym, dzisiejszą informację jako zdarzenie jednorazowe (one-off), tym bardziej, że nie jest jasne, czy Gazprom tak łatwo wypłaci tę kwotę" - sądzi analityk Noble Securities.

Maksimum historyczne ustanowiło Dino Polska (+0,4 proc. do 197,6 zł).