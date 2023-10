To był ważny dzień dla spółek giełdowych. Tam działo się najwięcej

Skarb Państwa i Enea podpisały we wtorek umowę przedwstępną o zakupie przez Skarb Państwa wszystkich jej udziałów w kopalni węgla Lubelski Węgiel Bogdanka - poinformowało we wtorek Ministerstwo Aktywów Państwowych. Enea ma ponad 64 proc. akcji Bogdanki.

Skarb Państwa i Enea podpisały we wtorek umowę przedwstępną o zakupie przez Skarb Państwa wszystkich jej udziałów w kopalni węgla Lubelski Węgiel Bogdanka - poinformowało we wtorek Ministerstwo Aktywów Państwowych. Enea ma ponad 64 proc. akcji Bogdanki.

Kruk jest zadowolony z poziomu inwestycji w nowe portfele wierzytelności. Ocenia, że ostatni kwartał 2023 roku może być pod tym względem mocny, ale niekoniecznie lepszy niż III kwartał, ale cały 2023 rok zapowiada się rekordowo - poinformował PAP Biznes członek zarządu spółki Michał Zasępa.

Liczba użytkowników allegro. pl i aplikacji Allegro spadła we wrześniu 2023 roku do 18.569.574 z 18.781.632 w sierpniu 2023 roku - wynika z danych Mediapanel Gemius Polska i Polskie Badania Internetu przygotowanych dla PAP Biznes.

Grupa Żabka, której obroty w tym roku przekroczą 20 mld zł wobec 18,5 mld zł w 2022 r., chce utrzymać tempo wzrostu w 2024 r. Dynamika sprzedaży porównywalnej ma wzrosnąć w przyszłym roku dwucyfrowo - poinformował PAP Biznes Adam Manikowski, wiceprezes Grupy Żabka. Ambicją grupy jest wyjście z Żabką za granicę.

Jacek Kujawa, wiceprezes LPP, złożył rezygnację z pełnienia obowiązków w zarządzie spółki - podała grupa LPP w komunikacie. Nowym wiceprezesem będzie Mikołaj Wezdecki, dotychczasowy dyrektor ds. digitalizacji.

Ronson Development sprzedał w trzecim kwartale 2023 roku 305 lokali i przekazał w tym czasie 282 lokale - poinformowała spółka w komunikacie. W pierwszych trzech kwartałach 2023 roku deweloper sprzedał 81 proc. więcej mieszkań w porównaniu z całym rokiem 2022.

Polska Strefa Inwestycji wesprze Baltic Towers w budowie hali produkcyjno-magazynowej do produkcji morskich wież wiatrowych. Wartość nowej inwestycji to około 200 mln euro - poinformowała Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna w komunikacie prasowym.

Projekt Wirtualnej Polski wybrany do dofinansowania kwotą 5,37 mln zł - podało Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR).

Fundusze zarządzane przez Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne zmniejszyły stan posiadanych akcji spółki Medinice poniżej 5 proc. głosów na walnym zgromadzeniu - podała spółka w komunikacie.

Sescom zawarł z Jeronimo Martins Polska umowę dotyczącą wdrożenia usługi inwentaryzacji przy użyciu technologii RFID, za pomocą autorskiego oprogramowania SES Matic w obiektach sieci dyskontów działających pod marką Biedronka - podał Sescom w komunikacie. Szacowana wartość kontraktu to ok. 11,5 mln zł netto.

Helio szacuje, że w I kwartale roku 2023/24 (lipiec - wrzesień 2023) zanotował zysk netto na poziomie ok. 5 mln zł wobec 51 tys. zł straty rok wcześniej - podał dystrybutor bakalii w komunikacie.

Orlen zamierza przejąć kontrolę nad Europol Gazem - podał UOKiK.

Archicom zawarł w trzecim kwartale 2023 r. 493 przedwstępne umowy sprzedaży lokali i umowy deweloperskie w porównaniu do 175 umów zawartych w trzecim kwartale 2022 r. - podał Archicom w komunikacie.

Produkcja węgla w grupie JSW w trzecim kwartale 2023 roku ogółem wyniosła 3,42 mln ton i była wyższa w porównaniu do II kwartału 2023 r. o ok. 3 proc., a w stosunku do III kwartału 2022 r. niższa o ok. 0,4 proc. - podała spółka w komunikacie.