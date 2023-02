To jeden z nielicznych jasnych punktów polskiej gospodarki. O ile nie pogrążą go Niemcy

Polski przemysł na tle innych sektorów trzyma się nieźle i może być kołem zamachowym polskiej gospodarki, przewiduje Piotr Soroczyński, główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej. Już wkrótce poznamy najnowsze dane GUS, które prawdopodobnie potwierdzą tę prognozę.

W poniedziałek, 20 lutego, Główny Urząd Statystyczny poda dane o cenach i dynamice produkcji sprzedanej w polskim przemyśle. Wiele wskazuje na to, że mogą one wyróżnić się pozytywnie na tle informacji, które napłynęły ostatnio z polskiej gospodarki. Przypomnijmy, że niedawno dowiedzieliśmy się bowiem, że PKB Polski w IV kw. skurczył się aż o 2,4 proc. w porównaniu do kwartału wcześniej, a inflacja konsumencka wciąż utrzymuje się na stosunkowo wysokim poziomie 17,2 proc. Cała nadzieja więc w danych z przemysłu.

— Przemysł od dekad jest kołem zamachowym dla polskiej gospodarki. Również i tym razem. Przemysł produkując dużo, zatrudnia wielu pracowników i dobrze im płaci. Gdy polska konsumpcja notuje wyraźny zjazd, przemysł może być tym sektorem, który będzie prezentował się całkiem nieźle. A pracujący w przemyśle swoimi płacami dają mocny impuls dla handlu i usług, poprawiając tam wyniki i popyt na pracę — powiedział w rozmowie z Business Insider Piotr Soroczyński, główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej.

Nowe dane GUS nie powinny zaskoczyć negatywnie. Przynajmniej tego każe spodziewać się konsensus rynkowy, który zakłada, że produkcja sprzedana przemysłu w styczniu powinna wzrosnąć o 4,3 proc. w porównaniu do ubiegłego roku. A to oznaczałoby poprawę w stosunku do grudnia 2022 roku.

Dobra kondycja tego sektora wynika z faktu, że ok. 70 proc. produkcji przemysłowej w Polsce jest skierowana na eksport. Oznacza to, że ten segment gospodarki jest mniej uzależniony od złej koniunktury w Polsce.

Z drugiej jednak strony nie bez wpływu na kondycję polskiego przemysłu pozostaje sytuacja gospodarcza u naszych partnerów gospodarczych. A trzeba pamiętać, że największy z nich, czyli Niemcy również odnotowały spadek PKB w IV kw., o 0,2 proc., w porównaniu do kwartału wcześniej.

Jak ocenia jednak główny ekonomista KIG, nie musi to wcale wiązać się z nadciągającymi problemami w polskim przemyśle.

Więcej na temat kondycji polskiego przemysłu pisze Business Insider.

Zobacz naszą rozmową ze Zbigniewem Jagiełłą, byłym prezesem PKO BP

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl