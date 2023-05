To jest zła wiadomość dla posiadaczy kredytów frankowych

Szwajcarski bank centralny może być zmuszony do dalszego zaostrzania polityki pieniężnej, aby zapewnić powrót inflacji do docelowego przedziału - zapowiedział prezes Narodowego Banku Szwajcarii Thomas Jordan. Ten krok będzie oznaczać wyższe raty kredytów frankowych.

To jest potencjalnie bardzo zła wiadomość dla wszystkich polskich posiadaczy kredytów hipotecznych we frankach szwajcarskich. Podczas sympozjum ekonomicznego na Uniwersytecie w St. Gallen padła bowiem deklaracja związana z możliwością dalszego zaostrzenia prowadzonej polityki pieniężnej.

- Centralny bank może być zmuszony do dalszego zaostrzenia polityki pieniężnej, aby zapewnić powrót inflacji do docelowego przedziału - powiedział w trakcie swojego wystąpienia prezes Narodowego Banku Szwajcarii (SNB) Thomas Jordan.

Ta deklaracja została złożona pomimo tego, że wstępny odczyt inflacji za kwiecień pokazał pojawienie się tendencji spadkowej. W minionym miesiącu inflacja wyniosła 2,6 procent, podczas gdy w marcu 2023 roku była na poziomie 2,9 procent. Stało się tak za sprawą obserwowanego spadku cen energii elektrycznej i gazu ziemnego oraz paliw. Jednak odnotowany został wzrost cen żywności i usług.

Inflacja w Szwajcarii od lutego 2022 roku utrzymuje się powyżej docelowego przedziału od 0 do 2 procent. Skłoniło to SNB do podjęcia decyzji o podwyżce stóp procentowych w kolejnych czterech kwartałach. W marcu bieżącego roku podniesiono je o 50 punktów bazowych, do 1,5 procent. Kolejne posiedzenie banku w tej sprawie zaplanowano na 22 czerwca 2023 roku.

Pomimo stabilizowania się inflacji w ostatnich dniach Europejski Bank Centralny (EBC) oraz Rezerwa Federalna podjęły decyzje o podwyżkach stóp procentowych w strefie euro i w Stanach Zjednoczonych.

Z danych Biura Informacji Kredytowej wynika, że na koniec minionego roku liczba aktywnych kredytów we frankach, o wartości ponad 86,5 miliarda złotych, wyniosła około 342 tysiące. W ciągu roku liczba kredytów zmniejszyła się o blisko 46,5 tysiąca.

