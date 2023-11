To już koniec obniżek stóp procentowych? Wybory dużo zmieniły

Rada Polityki Pieniężnej na rozpoczętym 7 listopada posiedzeniu prawdopodobnie obniży stopy procentowe o kolejne 25 punktów bazowych. Analitycy wskazują jednak, że po wyborach RPP może być mniej skłonna do dalszych obniżek, a sygnały zmiany nastawienia możemy mieć już teraz.

We wtorek, 7 listopada, rozpoczęło się posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej, na którym RPP dysponuje już nową, listopadową projekcją inflacji i wzrostu PKB Polski.

Decyzję Rady ws. stóp procentowych poznamy w środę, 8 listopada, a w czwartek, 9 listopada, odbędzie się konferencja prezesa Narodowego Banku Polskiego Adama Glapińskiego.

Analitycy praktycznie jednogłośnie prognozują obniżkę stóp o 25 punktów bazowych w listopadzie.

Mimo że na obecny moment rynek wycenia obniżkę łącznie o 100 punktów bazowych w perspektywie kolejnych 6 miesięcy, to już w tym tygodniu możemy mieć weryfikację tych oczekiwań w kierunku mniejszej skali kolejnych obniżek na początku 2024 roku lub w ogóle ich braku.

Rada Polityki Pieniężnej zaczęła obniżki stóp procentowych na jesieni. Pierwsza, wrześniowa obniżka aż o 75 punktów bazowych, zaszokowała rynki finansowe swoją gwałtownością, co doprowadziło m.in. do poważnego osłabienia złotego. W październiku obyło się już bez fajerwerków – stopy procentowe obniżono zgodnie z oczekiwaniami o kolejne 25 punktów bazowych.

RPP w listopadzie podejmuje decyzję w nowym otoczeniu

Podobnie ma być w listopadzie, chociaż od październikowego jej posiedzenia środowisko, w którym Rada podejmuje decyzje, diametralnie się zmieniło.

Jak podkreślają analitycy PKO BP, RPP znalazła się obecnie w bardzo interesującym punkcie. Podejmując decyzję w listopadzie, Rada dysponuje nową, listopadową projekcją inflacji oraz ze względu na wynik październikowych wyborów działa "w nowym otoczeniem politycznym z dużą niepewnością co do dalszego kształtu polityki fiskalnej, w tym rozwiązań administracyjnych o znacznym wpływie na ceny".

PKO BP w swojej prognozie zakłada, że w listopadzie będziemy mieć obniżkę o 25 punktów bazowych, jednak "z ryzykiem przesuniętym w stronę utrzymania stóp bez zmian".

Listopadowa projekcja inflacji może pokazać jej powrót w okolice celu w 2026 roku

Jak wskazuje PKO BP, czynnikiem zachęcającym do obniżki (w ślad za zapowiedzią szefa Narodowego Banku Polskiego Adama Glapińskiego, że spadkowi inflacji będą towarzyszyć obniżki stóp) jest głębszy od prognozy spadek inflacji w październiku (Główny Urząd Statystyczny odnotował wzrost inflacji o 6,5 proc. rok do roku). Pytanie jednak, co pokaże nowa projekcja inflacji, bo – jak podkreślają analitycy PKO – dla decyzji RPP kluczowe powinny być średnioterminowe perspektywy inflacji.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami horyzont prognozy powinien zostać wydłużony do 2026 roku, dzięki czemu – w ocenie analityków PKO BP – pokaże ona, że inflacja na dobre zagości w ramach górnego przedziału odchyleń od celu (cel inflacyjny NBP to 2,5 proc. z odchyleniem plus minus 1 pkt proc.).

W latach 2024-25 kluczowe dla ścieżki inflacji będą z kolei założenia dotyczące stawki VAT na żywność (PKO zakłada, że zerowy VAT na żywność zostanie przedłużony na cały 2024 rok, ale projekcja NBP będzie opierać się na powrocie wyższej stawki VAT), a także cen energii elektrycznej i gazu.

Rada Polityki Pieniężnej lada moment może zmienić swoje nastawienie

Niezależnie od decyzji Rady w listopadzie PKO zauważa, że w najbliższym czasie RPP może "zmniejszyć nacisk na wzrost gospodarczy przy zwiększeniu determinacji w walce z inflacją". PKO BP nie spodziewa się jednak, aby nawet w takim scenariuszu zmienił się kierunek polityki pieniężnej.

Powrót do podwyżek stóp nie wydaje nam się uzasadniony i możliwy, ale skala i tempo obniżek stóp w 2024-2025 mogą się okazać mniejsze – zauważają analitycy PKO BP.

Również ekonomiści z ING Banku Śląskiego przewidują, że Rada w listopadzie obniży stopy NBP o 25 punktów bazowych, co oznacza 5,5-proc. poziom stopy głównej. Chociaż nie można w ich ocenie wykluczyć także scenariusza, że RPP pozostawi stopy na niezmienionym poziomie.

Spodziewamy się, że RPP przyjmie ostrożniejszą postawę, odnosząc się do wcześniejszych zapowiedzi prezesa o ograniczonej przestrzeni do dalszych cięć stóp procentowych m.in. z uwagi na oczekiwane odbicie koniunktury oraz silną ekspansję fiskalną – stwierdzają analitycy ING.

Jak wskazują eksperci z ING, z drugiej strony najnowsza projekcja inflacji "może być powodem do dumy NBP". To dlatego, że w krótkim terminie projekcja będzie niższa, a powrót do celu (2,5 proc.) – bliższy.

ING zwraca uwagę na projekcję na 2026 rok, która "dostarczy ważnych sygnałów co do przyszłych decyzji Rady" i czwartkową konferencję prezesa NBP Adama Glapińskiego, która "powinna pozwolić na lepszą ocenę nastawienia RPP w najbliższych miesiącach".

W ocenie analityków ING "możliwe, że na kolejną niewielką obniżkę stóp procentowych RPP zdecyduje się dopiero przy okazji publikacji marcowej projekcji NBP". Na pewno jednak ten tydzień dostarczy kluczowych wskazówek, w jakim stopniu w ogóle prawdopodobne są dalsze obniżki stóp procentowych w 2024 roku. Analitycy ING widzą "szanse na mniej gołębi (sugerujący dalsze luzowanie polityki pieniężnej – przyp. red.) przekaz niż obecnie ocenia to rynek", który wciąż wycenia obniżkę stop o 100 punktów bazowych w ciągu następnych 6 miesięcy, a wzmocnienie jastrzębich akcentów w przekazie płynącym ze strony NBP może wpłynąć na umocnienie złotego.

Spadek inflacji do celu wciąż problematyczny. To ogranicza przestrzeń do obniżek

Podobnego zdania są analitycy Credit Agricole, którzy wskazują, że RPP najprawdopodobniej obniży stopy procentowe o 25 punktów bazowych, a decyzja zgodna z konsensusem będzie neutralna dla