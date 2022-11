To już ostatni moment na rejestrację udziału w Forum Rynku Spożywczego i Handlu

Tylko do piątku, 4 listopada, do godziny 15 można rejestrować się do udziału w Forum Rynku Spożywczego i Handlu, które rozpocznie się w najbliższy poniedziałek - 7 listopada.





Już w poniedziałek w Warszawie rozpoczyna się kolejna edycja Forum Rynku Spożywczego i Handlu.

To wydarzenie z udziałem najważniejszych producentów, dostawców oraz liderów rynku handlowego, a także przedstawicieli rządu i organizacji branżowych.

Na Forum Rynku Spożywczego i Handlu składają się dwa dni spotkań, dyskusji i okazji do nawiązywania biznesowych relacji.

Tegoroczna edycja Forum odbędzie się w terminie 7-8 listopada w hotelu Sheraton Grand Warsaw. Głównym hasłem Forum jest Think Agile, które mieści w sobie setki elastycznych działań podejmowanych przez polskie firmy każdego dnia, by w zmiennej rzeczywistości zareagować odpowiedzialnie i skutecznie oraz właściwie odpowiedzieć na potrzeby rynku.

Forum to między innymi:

* ponad setka ekspertów dzielących się wiedzą i doświadczeniem,

