To już się dzieje. Ruszyła wielka fala upadłości przedsiębiorstw

W maju 2020 r. ogłoszono 49 upadłości firm, czyli o 15 więcej niż w kwietniu, kiedy było ich zaledwie 34 - wynika z analiz przeprowadzonych przez Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej. To jednak zaledwie cisza przed burzą, ponieważ już w czerwcu mamy osiągnąć niemal dwukrotny wzrost w stosunku do analogicznego okresu 2019 roku. Gdy chodzi o upadłości przedsiębiorstw, jesteśmy na ścieżce szybkiego wzrostu – ocenia Jarosław Nowrotek, prezes Centralnego Ośrodka Informacji Gospodarczej. – Główna fala upadłości pojawi się we wrześniu.

Po okresie względnej stabilizacji w marcu i w kwietniu 2020 r. liczba upadłości przedsiębiorstw w maju znacząco wzrosła - do 49.

Od początku roku najwięcej upadłości było wśród podmiotów zajmujących się handlem i przetwórstwem przemysłowym.

Liczba upadłości w maju jeszcze nie przeraża, ale z miesiąca na miesiąc będzie ich coraz więcej. Prezes COIG szacuje, że już w czerwcu będzie ich 80.

Spokój przed burzą