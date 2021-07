To koniec banków, jakie znamy. Czeka nas wielka zmiana

Zdecydowana większość managerów z sektora bankowego jest zdania, że czeka nas schyłek opartego na oddziałach modelu bankowości, który do tej pory znaliśmy. Banki przeniosą się do sieci i stworzą cyfrowe ekosystemy zorientowane na kliencie. Wszystko to ma wydarzyć się w ciągu pięciu najbliższych lat - wynika z raportu Economist Intelligence Unit (EIU).

Za zmianami w sektorze bankowym stoi technologia, przede wszystkim chmura obliczeniowa i sztuczna inteligencja.

81 proc. badanych uważa, że instytucje, które skutecznie wdrożą SI, lepiej poradzą sobie na rynku niż konkurenci, którzy nie zainwestują w tę technologię.

Boty cieszą się i cieszyć się będą rosnącym zainteresowaniem, ponieważ są w stanie zarządzać i prowadzić komunikację z klientami sprawniej i taniej niż ludzie.

