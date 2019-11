To koniec CIT, jaki znamy. Premier Morawiecki zapowiedział nowy podatek

W trakcie expose premier Mateusz Morawiecki złożył ważną deklarację. Podatek dochodowy od osób prawnych w formie, jaką znamy, ma być zastąpiony estońskim podatkiem CIT.

Niestety, są też minusy tego rozwiązania. Przede wszystkim należy spodziewać się spadku dochodów podatkowych. Jak pokazują wyliczenia USAID dla rządu Gruzji, wprowadzenie zmian w Estonii spowodowało zmniejszenie dochodów podatkowych w początkowym po zmianie okresie o 3 do 4 proc., przy jednoczesnym wzroście kapitału własnego firm o 10,2 proc. oraz wzrostu produktu krajowego o 4 proc. Według USAID zastosowanie takiego rozwiązania w Gruzji spowodowałoby spadek dochodów tamtejszego budżetu o 2,52-2,71 proc.- Jeśli więc roboczo przyjąć, że w przypadku Polski ubytek dochodów również sięgałby 3 proc. dochodów podatkowych, oznaczałoby to, że w przypadku Polski koszt wprowadzenia reformy wyniósłby 9,5 mld zł rocznie. Oczywiście nie jest to mała kwota i wymagałaby dostosowania w innych obszarach budżetu państwa, jednak należy pamiętać, że w długim okresie koszt ten może się Skarbowi Państwa opłacać. Jeśli firmy dzięki reformie faktycznie zwiększyłyby inwestycje, to szybko wzrosłyby dochody z VAT, a w dłuższej perspektywie rozwój polskich firm przyspieszyłby, więc odprowadzałyby one więcej środków również w ramach CIT i PIT – mówi Dariusz Bednarski.