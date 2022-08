To koniec kin Cinema City? Możliwe bankructwo

Akcje brytyjskiej firmy Cineworld, właściciela m.in. polskiej sieci kin Cinema City, dołują o ponad 60 proc. w związku z obawą, że druga co do wielkości sieć kin na świecie wkrótce ogłosi upadłość – informuje BBC.

W piątek rano The Wall Street Journal poinformował, że Cineworld przygotowuje się do ogłoszenia upadłości. Spowodowało to mocną przecenę akcji spółki.

Podobnie jak inne sieci kin, Cineworld mocno dotknęła pandemia. Spółka boryka się z zadłużeniem w wysokości 5 miliardów dolarów.

Niestety koniec pandemii nie był końcem kłopotów Cineworld. Firma podała niedawno, że liczba klientów po COVID-19 była niższa niż oczekiwano.

Spółka miała nadzieję, że hity takie jak "Top Gun: Maverick" i "Thor: Miłość i grom" przyciągną publiczność z powrotem po ograniczeniach związanych z pandemią.

Jednak spółka poinformowała, że pomimo stopniowego ożywienia popytu od ponownego otwarcia kin w kwietniu 2021 r. ostatnie poziomy sprzedaży biletów były poniżej oczekiwań.

Branża kinowa była jednym z sektorów, które najbardziej ucierpiały podczas pandemii, wiele kin było zamkniętych przez dłuższy czas lub działało ze zmniejszoną intensywnością.

Cineworld ma 9189 ekranów w ponad 750 kinach. Działa w 10 krajach, w tym w Polsce, Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych i Izraelu, zatrudnia ponad 28 tys. osób.

