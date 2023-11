W listopadzie Fed (amerykański bank centralny) pozostawił stopy procentowe na niezmienionym poziomie. Ta decyzja wzmacnia przekonanie, że lipcowa podwyżka była ostatnią, a dolar wyczerpał już przestrzeń do umocnienia, zauważa Bartosz Sawicki z Cinkciarz.pl.

Decyzja Fedu, amerykańskiego banku centralnego, który nie zmienił wysokości stóp procentowych, oznacza, że pauza w cyklu została przedłużona do dwóch posiedzeń z rzędu.

"W drugim półroczu stopy podniesiono jak dotąd zaledwie raz i tak już powinno pozostać" – zauważa analityk Cinkciarz.pl Bartosz Sawicki.

Fed sugeruje gotowość do podwyżek, rynek w to nie wierzy

Jak zauważa, wprawdzie amerykańskie władze monetarne próbują utrzymać otwartą furtkę do kontynuacji cyklu podwyżek, jednak rynki w to już przestają wierzyć.

Jeszcze z wrześniowych projekcji wynikało jasno, że większość członków Komitetu ds. Operacji Otwartego Rynku (odpowiednik naszej Rady Polityki Pieniężnej) widzi potrzebę dokonania kolejnej podwyżki. Dziś, bazując na rynkowej wycenie, prawdopodobieństwo takiego ruchu stopniało poniżej

20 proc.

Przestrzeń do umocnień kursu dolara mogła się już wyczerpać

Jak podkreśla Sawicki, Fed nie zdecydował się na podniesienie stóp w czasie, gdy odnotowano wzrost PKB rok do roku w trzecim kwartale o niemal 5 proc. Tymczasem w końcówce roku warunki powinny stawać się mniej sprzyjające. Z każdym miesiącem dotychczasowe podwyżki z tego cyklu o łącznej skali aż 525 punktów bazowych coraz mocniej będą odciskać piętno na aktywności gospodarczej.

"Rosnące przekonanie, że lipcowa podwyżka była ostatnią, wpisuje się w prognozy walutowe Cinkciarz.pl zakładające, że dolar wyczerpał przestrzeń do umocnienia" – diagnozuje Sawicki.

Prognoza Cinkciarz.pl zakłada, że na koniec grudnia kurs euro do dolara będzie przekraczać poziom 1,08 do., a kurs dolara w stosunku do złotego osunie się w kierunku 4,10 zł, czyli będziemy płacić za amerykańską walutę o ok. 10 groszy mniej niż obecnie.