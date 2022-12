To koniec wysokich podwyżek stóp procentowych. Amerykanie dają sygnał

Cztery z rzędu podwyżki stóp procentowych w USA aż o 0,75 pkt proc. to już najprawdopodobniej historia i w środę amerykańska Rezerwa Federalna podniesie koszt pieniądza już "tylko" o 0,50 pkt proc.

Mniejszej skali podwyżek sprzyja spadek inflacji, ale nie oznacza to, że kolejnych ruchów w górę już nie będzie. Ich skala nie powinna być jednak duża. Koniec bolesnego cyklu już za rogiem.

Kończący się 2022 r. stoi pod znakiem wysokiej i rozpędzającej się inflacji, a przez to także pod znakiem niewidzianej od lat aktywności banków centralnych. W środę o godz. 20 (polskiego czasu) poznamy kolejną decyzję amerykańskiej Rezerwy Federalnej dotyczącą stóp procentowych w największej gospodarce świata.

Fed ujawni też swoje projekcje makroekonomiczne (PKB, inflacja i bezrobocie) mogące być podstawą do formułowania prognoz dotyczących dalszej polityki pieniężnej w USA. O godz. 20.30 rozpocznie się konferencja Jerome'a Powella, prezesa Fed, która także powinna przynieść sporo informacji w tym zakresie.

Hamulec nadal będzie wciskany, ale z mniejszą siłą

Rynek niemal jednomyślnie zakłada, że FOMC (Federal Open Market Committee, organ Fed decydujący o stopach procentowych), popiera zwolnienie tempa podwyżek stóp procentowych — sygnalizowane już przez członków Fed — do 0,50 pkt proc. z 0,75 pkt proc. dokonywanych na czterech ostatnich posiedzeniach (listopad, wrzesień, lipiec, czerwiec). To oznaczałoby, że koszt pieniądza w USA wzrośnie do przedziału 4,25-4,50 notowanego ostatnio w październiku 2007 r.

Bieżący cykl podwyżek FOMC rozpoczął w marcu tego roku i w tym czasie stopy poszły w górę o 3,75 pkt proc. Po środowej podwyżce wzrost wyniesie najpewniej już 4,25 pkt proc., to najbardziej agresywny tryb podnoszenia stóp procentowych od czasów prezydentury Jimmy’ego Cartera na początku lat 80.

