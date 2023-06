To miało być dobre rozwiązanie dla inwestorów, ale nie wyszło

Porozumienia inwestycyjne, zwane interpretacją 590, Ministerstwo Finansów reklamowało jako odpowiedź na potrzeby inwestorów, m.in. zagranicznych. Zainteresowanie tym rozwiązaniem jest jednak niemal zerowe.

Porozumienia inwestycyjne miały przyciągnąć inwestorów zagranicznych do kraju. Nic takiego się nie stało. Dotychczas nie zawarto żadnego porozumienia, a tylko jeden podmiot złożył wniosek o porozumienie z fiskusem.

- To kolejny twór marketingowy wyłącznie na potrzeby slajdów. Na razie zawarto zero porozumień, a miały one "zmienić oblicze ziemi" – komentuje dr Jowita Pustuł, doradca podatkowy, radca prawny w J. Pustuł i Współpracownicy doradztwo podatkowo-prawne, cytowana przez serwis Business Insider.

Duże koszty, niepewne zyski, a do tego małe korzyści

Eksperci zwracają uwagę, że porozumienia oznaczają duże koszty dla inwestorów, niepewne zyski i mało korzyści.

- Korzyści, jakie może odnieść inwestor podpisujący porozumienie, są niezwykle skromne — odpowiada Jowita Pustuł.

Zakres spraw, które mogą być przedmiotem porozumienia, jest tylko na pozór szeroki. Porozumienie może obejmować ceny transferowe, a konkretnie to, czy cena transferowa jest ustalona na warunkach, jakie ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane.

Business Insider wyjaśnia, że porozumienie może obejmować także zastosowanie klauzuli generalnej przeciw unikaniu opodatkowania, a konkretnie ocenę, że do korzyści podatkowej wskazanej we wniosku o zawarcie porozumienia inwestycyjnego nie ma zastosowania ta klauzula.

Umowy o współdziałanie wyglądają lepiej. Zawarto już ich 10

Do tego dochodzi także klasyfikacja wyrobów akcyzowych, informacja, jaka stawka podatku jest właściwa dla towaru lub usługi, oraz interpretacja podatkowa w innym zakresie.

Zdaniem Jowity Pustuł brakuje tu możliwości zawierania porozumienia inwestycyjnego w innych istotnych dla inwestora sprawach (co jest możliwe w wypadku porozumienia podatkowego, które jest częścią umowy o współdziałanie).

Business Insider wskazuje, że dużo lepiej wyglądają umowy o współdziałanie. Co ciekawe, zawierają je przede wszystkim spółki prywatne, a nie te z udziałem Skarbu Państwa. Dotychczas zawarto z podatnikami 10 takich umów.

Zawarły je spółka SIG, Basell Orlen Polyolefins, Egger Biskupiec, Polo Market, Philip Morris Polska Distribution, Budimex, Krajowa Grupa Spożywcza, Cedrob, Górażdże Cement S.A. oraz Podatkowa Grupa Kapitałowa Górażdże.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl