To może być pierwsza taka decyzja od roku. Zainteresowani są wszyscy, którzy mają kredyty

Na najbliższym posiedzeniu Rada Polityki Pieniężnej może zmienić poziom stóp procentowych po raz pierwszy od roku. Ekonomiści spodziewają się obniżki, mimo ponad 10-proc. inflacji. Jak to wpłynie na sytuację kredytobiorców?

Rada Polityki Pieniężnej od września 2022 roku utrzymuje stopę referencyjną na poziomie 6,75 proc., a kluczowy dla oprocentowania kredytów trzymiesięczny WIBOR spadł do poziomu 6,9 proc. na koniec drugiego kwartału.

Ekonomiści, z którymi rozmawialiśmy wskazują na to, że już we wrześniu Rada Polityki Pieniężnej dokona pierwszego cięcia stóp procentowych, mimo, że realne stopy procentowe są wciąż mocno ujemne.

Kto na tym straci, kto zyska i czy zbliżające się wybory parlamentarne będą miały znaczenie w decyzjach apolitycznego gremium?

Ekonomiści wskazują na to, że na posiedzeniu zaplanowanym na 5-6 września Rada Polityki Pieniężnej dokona pierwszego cięcia stóp procentowych. Zakładają oni, że podjęta zostanie decyzja o obniżeniu stopy referencyjnej do 6,5 proc., czyli o 25 punktów bazowych - pomimo inflacji, która w sierpniu wyniosła 10,1 proc. rok do roku.

Obecnie trzymiesięczna stawka WIBOR wynosi 6,7 proc, a sześciomiesięczna wynosi 6,5 proc., czyli oba wskaźniki kształtują się poniżej referencyjnej stopy procentowej i oba dyskontują przynajmniej jedną obniżkę stóp.

Czy ewentualna obniżka stóp procentowych będzie ekonomicznie uzasadniona w środowisku ujemnych realnych stóp procentowych (czyli nominalnych skorygowanych o stopę inflacji) i czy wyraźnie wpłynie na poprawę sytuacji kredytobiorców?

Stopy procentowe w dół, choć przestrzeni do obniżek nie ma

Piotr Kuczyński, analityk Domu Inwestycyjnego Xelion nie znajduje obecnie żadnego merytorycznego uzasadnienia dla obniżek stóp procentowych.

- Z merytorycznego punktu widzenia takie działanie byłoby zupełnie bezsensowne na dzień dzisiejszy. Po pierwsze dlatego, że stąpamy po czymś w rodzaju ruchomych piasków - nie jesteśmy w stanie precyzyjnie określić, jak będzie wyglądała sytuacja w gospodarce za 2-3 kwartały, jak wpłynie na inflację podniesienie płacy minimalnej, jaki faktyczny skutek wywoła wygaszenie części tarcz antyinflacyjnych już na początku 2024 roku - powiedział WNP.PL ekonomista.

Dodał jednak, że możemy w tym roku być świadkami obniżki stóp, mimo że obecnie byłoby to działaniem "typowo pod publiczkę".

Michał Dybuła, główny ekonomista banku BNP Paribas wskazuje, że kierunek dla stóp procentowych NBP może być obecnie tylko jeden.

- Spodziewam się pierwszej obniżki stóp procentowych przez RPP we wrześniu, a naszym bazowym scenariuszem na koniec roku jest stopa referencyjna na poziomie 6,25 proc. Krótkoterminowo kierunek dla stóp procentowych wydaje się oczywisty, rynek oczekuje obniżek - mówi nam ekonomista.

Pomijając ostatnie kilka lat, zawsze w polityce pieniężnej funkcjonowała zasada mówiąca, że wysoka inflacja wymaga wysokich stóp procentowych. W ostatnich latach przestało mieć to jednak zastosowanie - zwłaszcza na przestrzeni ostatnich 5-6 kwartałów praktycznie cały czas mieliśmy stopy znacząco niższe od inflacji.

- Jeżeli RPP tolerowała główną stopę procentową poniżej 7 proc. przy inflacji przekraczającej 18 proc., to teraz gdy mamy inflację na poziomie 10 proc., to stopy mogłyby spaść do poziomu między 4-5 proc., gdyż ich poziom pokrywa ponad połowę inflacji. Idąc powyższym tokiem rozumowania, rynek widzi możliwość obniżek stóp, a niektórzy wyceniają nawet 3 obniżki w bieżącym roku. Ja spodziewam się na koniec roku stopy referencyjnej w przedziale 6-6,25 proc. - powiedział WNP.PL główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej Piotr Soroczyński.

Zastrzegł jednak, że wszystko zależeć będzie od kształtowania się poziomu wzrostu cen w kolejnych miesiącach. Przypomnijmy, że w sierpniu 2023 roku inflacja konsumencka wyniosła 10,1 proc. rok do roku, po tym jak w lipcu jej wartość osiągnęła 10,6 procenta.

Luzowanie polityki pieniężnej a wybory parlamentarne

Nie sposób nie odnieść wrażenia, że jesienne obniżki stóp procentowych mogą być politycznym mrugnięciem oka w stronę kredytobiorców i to tuż przed wyborami parlamentarnymi, zaplanowanymi na 15 października. Owo mrugnięcie okiem polegać będzie na tym, że kredytobiorcy dostaną sygnał wskazujący, że koszt kredytu będzie coraz niższy i że bank centralny reaguje z korzyścią dla nich. Mimo, że stawka WIBOR już antycypuje przynajmniej jedną obniżkę kosztu pieniądza - a o tym, co to w praktyce oznacza, piszemy w dalszej części tekstu.

Z drugiej strony będzie to niewątpliwy cios w oszczędzających. Należy bowiem pamiętać, że wciąż operujemy w środowisku ujemnych realnych stóp procentowych (stopa nominalna - stopa inflacji), realny pieniądz traci na wartości (oprocentowanie nominalne jest znacząco niższe od inflacji), a obniżka stóp pogłębi ten problem. Uwzględniając sierpniową inflację realna stopa procentowa wynosi obecnie -3,4 procenta. Ujemne realne stopy procentowe powodują, że oszczędzanie jest de facto pozbawione większego sensu.

W opinii Piotra Kuczyńskiego najbliższa decyzja RPP może nosić znamiona decyzji politycznej nastawionej na pozytywny odbiór ze strony kredytobiorców. A biorąc pod uwagę opóźniony efekt wpływu obniżki na koszt kredytu, nie będzie miał on większego znaczenia w krótkim terminie.

- Podjęcie decyzji stricte politycznej i dokonanie obniżki stóp tylko przed wyborami - a takie głosy niestety się pojawiają - to już byłby, delikatnie mówiąc, skrajny brak rozsądku, ponieważ zmiana poziomu stóp wpływa realnie na gospodarkę dopiero po 2-4 kwartałach - komentuje ekonomista.

WIBOR nie spadnie nawet przy obniżkach stóp procentowych

Niezwykle istotna w kontekście dyskusji o stopach jest kwestia kosztu kredytów, których oprocentowanie zależne jest od wysokości stawki WIBOR. Trzymiesięczny WIBOR od początku lipca obniżył się do 6,7 proc., a sześciomiesięczny spadł z do 6,5 proc. W obu przypadkach są to wartości niższe od bieżącego poziomu stopy referencyjnej, co oznacza zdyskontowanie przynajmniej jednej obniżki stóp przez RPP.

- Jeżeli chodzi o koszt kredytów to rynek już dyskontuje przyszłe obniżki stóp. WIBOR sukcesywnie spada i sama realna obniżka nic nie zmieni, bo to też działa z co najmniej kilkumiesięcznym opóźnieniem. WIBOR obecnie kształtuje się poniżej poziomu stopy referencyjnej - mówi Piotr Kuczyński.

Dodaje, że WIBOR spada w oczekiwaniu na obniżki stóp, ponieważ wskaźnik dyskontuje przyszłość.

- A to powoduje, że w ciągu paru najbliższych miesięcy de facto nie ma znaczenia czy RPP obniży stopy czy nie, bo rynek już pod to gra, a faktyczne skutki obniżek przyjdą z opóźnieniem - konstatuje ekonomista.

Piotr Soroczyński z Krajowej Izby Gospodarczej zaznacza, że nawet przy materializacji scenariusza więcej niż jednej obniżki do końca roku, WIBOR, który sukcesywnie spada od miesięcy, nie spadnie poniżej poziomu 6 procent.

- Ten wskaźnik już antycypuje zmianę poziomu stóp i jeżeli obniżka faktycznie nastąpi, to bieżący poziom znajdzie realne uzasadnienie. Po samym impulsie, czyli po decyzji o obniżkach stóp, WIBOR się nie zmieni, bo scenariusz bazowy już zakłada delikatne obniżki - wyjaśnia ekonomista.

Michał Dybuła wskazuje natomiast, że bank centralny jest o tyle w trudnym położeniu, że musi sprostać oczekiwaniom rynku.

- Obserwowany ostatnio spadek stawek WIBOR wskazuje, że rynek wycenia obniżki referencyjnych stóp procentowych NBP, ale tym oczekiwaniom musi sprostać jeszcze bank centralny. Jeżeli RPP nie dokonałaby obniżki we wrześniu i dodatkowo zakomunikowała, że nie planuje takowych na najbliższych posiedzeniach, wówczas WIBOR - który w pewnym stopniu wycenia przyszłość - może wzrosnąć z dzisiejszych poziomów, a wraz z nim koszty kredytów. Prawdopodobieństwo takiego scenariusza wydaje się jednak niewielkie - mówi WNP.PL ekonomista BNP Paribas.

Kluczowa narracja RPP i zapowiedzi dalszych ruchów

Po dwudniowym posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej, najprawdopodobniej tuż po jego zakończeniu, w czwartek, 7 września odbędzie się konferencja prezesa NBP, Adama Glapińskiego. Wcześniej poznamy treść komunikatu uzasadniającego decyzję RPP. I te elementy mogą być de facto istotniejsze od samej decyzji o obniżce stóp.

Michał Dybuła wskazuje na kanał oczekiwań inflacyjnych, który będzie bardzo wrażliwy na wszelkie komunikaty ze strony RPP i prezesa NBP.

- Istotne jest to, że presja inflacyjna wciąż jest duża, inflacja spada relatywnie wolno, a stymulująco na ceny działać będzie m.in. 14 emerytura, czy podniesienie świadczenia 500+ i pensji minimalnej. To wszystko oznacza, że inflacja jeszcze długo pozostanie powyżej celu, czyli 2,5 proc.. W moim przekonaniu, nie ma obecnie zbyt dużej przestrzeni na obniżki stóp procentowych, ale rynek ewidentnie się takowych spodziewa - a dla wyceny przez rynek przyszłych stóp procentowych kanał oczekiwań jest bardzo istotny - mówi ekonomista.

Również w opinii Piotra Soroczyńskiego przekaz Rady będzie dużo ważniejszy niż dotychczas.

- Niezwykle istotna będzie natomiast narracja RPP - jeżeli Rada zapowie np. cykl obniżek, wówczas WIBOR może jeszcze delikatnie pójść w dół - komentuje główny ekonomista KIG.

W październiku ekonomiści również nie wykluczają obniżki stóp procentowych. Kolejne po wrześniowym posiedzenie decyzyjne RPP odbędzie się w dniach 3-4 października.

