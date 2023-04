To największy sponsor projektów kopalnych. Zdetronizował dotychczasowego lidera

Royal Bank of Canada okazał się być największym podmiotem finansującym paliwa kopalne w 2022 r., wypierając z pierwszego miejsca dotychczasowego lidera JPMorgan.

Pokazał to coroczny raport na temat finansowania paliw kopalnych przygotowany przez koalicję grup aktywistów skupionych wokół organizacji Rainforest Action Network.

Według raportu kanadyjski bank przekazał 42,1 mld dolarów na finansowanie firm i projektów związanych z paliwami kopalnymi w 2022 roku, w tym 4,8 mld dolarów na piaski bitumiczne. Na liście 10 największych podmiotów finansujących paliwa kopalne pojawił się także inny kanadyjski bank – Scotiabank.

Autorzy raportu stwierdzili, że kanadyjskie banki stają się ostoją finansową dla projektów kopalnych, zapełniając lukę po pożyczkodawcach w Europie, którzy nie chcą finansować wysokoemisyjnych inicjatyw. Od podpisania porozumienia paryskiego kanadyjskie banki przekazały firmom zajmującym się paliwami kopalnymi łącznie 862 mld dolarów.

Obecnie rola banków w napędzaniu zmian klimatu jest pod wnikliwą obserwacją. Okazuje się, że wiele instytucji finansowych na świecie uprawia typowy greenwashing (stwarzanie mylnego wrażenia, że dana firma i jej działania są przyjazne dla środowiska). 43 banki, w tym RBC i JPMorgan, są częścią Net Zero Banking Alliance, którego członkowie zobowiązali się do podjęcia działań na rzecz klimatu, a 49 zobowiązało się do osiągnięcia zerowych emisji netto.

Raport pokazuje, że 60 największych światowych banków wydało na finansowanie projektów opartych o paliwa kopalne 673 mld dolarów w 2022 roku, co oznacza spadek o 16 procent w porównaniu z poprzednim rokiem. Suma ta była najniższa w latach 2016-2022, ale jak twierdzą autorzy publikacji, wynikało to raczej z „uwarunkowań na arenie międzynarodowej i sytuacji ekonomicznej, a nie zmian w polityce banków”.

W finansowaniu projektów kopalnych nadal przewodzą banki amerykańskie, odpowiadając za ponad jedną czwartą całego finansowania w latach 2016-2022. JPMorgan był drugim co do wielkości podmiotem finansującym paliwa kopalne w ubiegłym roku, z finansowaniem w wysokości 39,2 mld dolarów. Przez ostatnie sześć lat zajmował pierwsze miejsce na liście.

Inne amerykańskie banki na liście to Wells Fargo, Bank of America i Citigroup. W pierwszej dziesiątce pojawiło się także kilka japońskich banków.

