To najwyższy wzrost polskiego PKB. Choć nieco niższy od prognoz ekonomistów

Produkt Krajowy Brutto w II kwartale 2021 roku wzrósł o 10,9 proc. rdr wobec spadku na poziomie 0,9 proc. rdr w I kw. - wynika z flash szacunku GUS. Kdk PKB w II kw. wzrósł o 1,9 proc.

W piątek Główny Urząd Statystyczny opublikował szybki szacunek wzrostu PKB w II kw. 2021 r.

Według wstępnych danych wzrost gospodarczy w II kw. br. wyniósł 10,9 proc. w stosunku do II kw. 2020 r. Z kolei wzrost w stosunku do I kw. 2021 r. wyniósł 1,9 proc.

W ujęciu rok do roku to najwyższy wzrost w historii.

"Dynamiczny wzrost oznacza, że Polska odrobiła straty w ubiegłym kwartale - łączna wartość PKB jest o 2 proc. wyższa niż w analogicznym kwartale 2019 roku. Podobne tendencje jak dotychczas raportują jedynie państwa bałtyckie oraz Szwecja" - napisano w komentarzu Polskiego Instytutu Ekonomicznego do danych GUS.



Ekonomiści PIE zwrócili uwagę, że pełna struktura wzrostu PKB w II kw. zostanie opublikowana za dwa tygodnie. Według prognoz instytutu w okresie od kwietnia do czerwca odbicie gospodarki napędzał głównie popyt konsumpcyjny gospodarstw domowych oraz dobre wyniki sektora przemysłowego i związana z nimi wysoka kontrybucja eksportu netto. Wynik prawdopodobnie obniżały natomiast ubytki zapasów oraz mniejszy wzrost wydatków sektora publicznego. Według PIE, pierwszy z tych czynników ma charakter przejściowy i prawdopodobnie zostanie odrobiony w drugiej połowie roku.



"Prognozujemy, że kolejne kwartały przyniosą wzrost gospodarczy zbliżony do 5 proc. Dużą rolę wciąż odgrywać będzie popyt zagraniczny. Równocześnie spodziewamy się niskiego wzrostu inwestycji - będzie to pokłosie słabszej formy budownictwa po skokowym wzroście cen materiałów oraz pojawianiu się niedoborów surowców" - przewidują ekonomiści PIE.



GUS w piątek opublikował też dane o inflacji w lipcu. Według urzędu statystycznego, była ona taka sama jak ta wskazana we wstępnym szacunku i wyniosła 5 proc.



"Mocniej przyśpieszyły głównie ceny żywności oraz paliw. Po kilku miesiącach systematycznego spadku lekko przyśpieszył również wzrost cen usług - to efekt podwyżek cen związanych z wydatkami wakacyjnymi, m.in. na turystykę zorganizowaną, hotele i gastronomie. Kolejne miesiące przyniosą niewielkie zmiany CPI. W sierpniu indeks o 0,15 pkt podniesie podwyżka cen gazu. Efekt ten będzie równoważyć spowolnienie inflacji bazowej oraz niższy wzrost cen paliw" - oceniają ekonomiści PIE.

Były i prognozy ponad 11 proc.

Ekonomiści ankietowani przez PAP Biznes oczekiwali, że w II kw. 2021 r. polska gospodarka wzrosła o 11,0 proc. rdr.



Czytaj też: Polski PKB mocno w górę. Skutki odczujemy w 2022 r.



- Sądzimy, że wzrost PKB w II kwartale 2021 r. wyniósł 11,2 proc. licząc rok do roku – prognozował rano PAP główny ekonomista Banku Millennium Grzegorz Maliszewski.



Na tak duży wzrost PKB w II kwartale, jego zdaniem, miał wpłynąć efekt bazy, bo w ubiegłym roku w II kw. mieliśmy mocne spowolnienie gospodarcze wywołane lockdownem. Do tego dochodzą dobre dane o konsumpcji, która mocno się odbiła wiosną po złagodzeniu restrykcji. Ale to inwestycje miały wpłynąć na dane o wzroście gospodarczym.



"Zakładaliśmy odbicie w inwestycjach, ale dane, które do tej pory zostały opublikowane, czyli głównie te o produkcji budowlanej, wskazują, że tutaj może pojawić się pozytywna niespodzianka" - powiedział rano główny ekonomista Banku Millennium.



O ile inwestycje mogą wpłynąć pozytywnie na dane o PKB, to zapewne negatywnie będą tutaj oddziaływać dane o zapasach i handlu zagranicznym - uważa Maliszewski.



"Zapasy, jak wynika z danych, które widzimy, maleją, bo firmy utrzymują swoje zdolności produkcyjne dzięki konsumpcji zapasów. Dzieje się tak przez problemy z dostawami. Z kolei eksport netto może obniżać wzrost PKB, bo wraz ze wzrostem popytu krajowego odnotowaliśmy przyspieszenie importu" - powiedział ekonomista Banku Millennium.



Z prognoz banku wynika, że w całym roku można się spodziewać wzrostu PKB o 5,3 proc.

Pełne dane o PKB w II kw. GUS poda 31 sierpnia.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl