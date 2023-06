To nie koniec wielkiej afery z akcjami Będzina. Zarząd spółki zapowiada stanowczy krok

Zarząd Elektrociepłowni Będzin zawiadomi prokuraturę o możliwości manipulacji kursem akcji spółki. - Nieznana spółce osoba lub grupa osób w sposób instrumentalny wykorzystała publikowane raporty bieżące - powiedział wiceprezes spółki Marcin Chodkowski.

- Zarząd spółki EC Będzin podjął decyzję o przygotowaniu i skierowaniu do prokuratury zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa manipulowania kursem akcji naszej spółki - poinformował wiceprezes firmy Marcin Chodkowski.

- Nieznana spółce osoba lub grupa osób w sposób instrumentalny wykorzystała publikowane raporty bieżące - dodał Chodkowski.

W ciągu ostatniego miesiąca, do początków giełdowej sesji 22 czerwca 2023 r., akcje Elektrociepłowni Będzin podrożały o blisko 1000 proc. To jeden z najlepszych wyników w historii Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Sprawą zainteresował się premier Mateusz Morawiecki, a jej zbadaniem zajęły GPW i Urząd Komisji Nadzoru Finansowego.

W ciągu ostatniego miesiąca, do początków giełdowej sesji 22 czerwca 2023 r., akcje Elektrociepłowni Będzin podrożały o blisko 1000 proc. To jeden z najlepszych wyników w historii Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

- Najbardziej prawdopodobna wydaje się teza, iż nieznana spółce osoba lub grupa osób, w sposób instrumentalny wykorzystała publikowane raporty bieżące, zawierające informacje o nabywaniu kolejnych pakietów akcji przez głównego akcjonariusza - Grupę Altum - czy informacji o podjęciu przez zarząd decyzji o wcześniejszej spłacie obligacji, do rozpowszechniania na rynku, przy wykorzystaniu opiniotwórczych forów internetowych, fałszywych i wprowadzających w błąd informacji co do tego, iż spółka jest "szykowana" do przejęcia przez zagranicznego inwestora lub Skarb Państwa - powiedział portalowi Onet.pl wiceprezes spółki Marcin Chodkowski.

Zarząd EC Będzin zapowiada złożenie zawiadomienia do prokuratury

- Z tego powodu zarząd spółki podjął decyzję o przygotowaniu i skierowaniu do prokuratury zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa manipulowania kursem akcji naszej spółki - powiedział Onetowi Chodkowski.

Sprawa zamieszania zaczęła się na początku czerwca 2023 r. Wtedy kurs akcji EC Będzin zaczął bardzo mocno rosnąć. Było to o tyle zaskakujące, że spółka od wielu miesięcy przynosiła straty - tylko w pierwszym kwartale 2023 r. strata netto sięgnęła 70,5 mln zł.

Takiej afery nie było na warszawskiej giełdzie od lat

Jako jedni z pierwszych na WNP.PL opisaliśmy tę sytuację. W tekście z 7 czerwca zwracaliśmy uwagę na wzrosty notować akcji EC Będzin, które wówczas w ciągu tygodnia podrożały 137,50 proc.

Później zamieszanie wokół spółki stawało się coraz większe. Przypomnijmy, że EC Będzin poinformowała wieczorem 21 czerwca, że rozpoczyna rozmowy z Orlen Synthos Green Energy ws. budowy reaktorów jądrowych BWRX-300. Spółka OSGE szybko sprostowała te informacje, podając, że nie zamierza budować reaktorów na terenach EC Będzin.

Sprawą 22 czerwca zainteresował się premier Mateusz Morawiecki, który zwrócił się z prośbą do przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego, aby w trybie pilnym przygotował raport nt. wzrostów cen akcji EC Będzin.

Na zamknięciu sesji 21 czerwca za jedną akcję spółki płacono 71 zł, a na otwarciu sesji 22 czerwca było to już 80,00 zł, potem kurs jeszcze wzrósł do 88 zł. Wtedy był o niemal 1000 proc. wyższy niż jeszcze miesiąc wcześniej. 26 czerwca ok. godziny 12.00 kurs wyniósł 55 zł.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl