To nie są "tępi, niekulturalni wyzyskiwacze". Mocne słowa w obronie małych firm

Mikrofirmy w Polsce wypracowują więcej PKB i tworzą więcej miejsc pracy niż duże firmy! Niestety, często są przedstawiane jako bariera rozwoju, a klasa polityczna otwarcie gardzi mikro- i małymi firmami - ocenia Cezary Kaźmierczak, prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców.

Cezary Kaźmierczak, prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, napisał apel do liderów politycznych ws. sytuacji małych polskich firm, które, jego zdaniem, od 30 lat są dyskryminowane we własnym kraju.

Wylicza, że udział mikroprzedsiębiorców (zatrudnienie poniżej 10 osób) w tworzeniu PKB wynosi ok. 30,6 proc, podczas gdy dla dużych przedsiębiorstw (zatrudniających ponad 250 osób) udział w tworzeniu PKB wynosił mniej, bo 22,7 proc.

Prezes ZPP ocenia, że kolejne dotacje dla dużych zagranicznych inwestorów oraz zwiększanie obciążeń regulacyjnych małych przedsiębiorców spowolnią, a nie przyspieszą rozwój Polski.

"Mikroprzedsiębiorców w odróżnieniu od dużych firm nie stać na sztaby prawników, księgowych, lobbystów oraz PR-owców. Żaden zagraniczny ambasador nie dzwoni do premiera i ministrów, gdy ustawy czy decyzje administracyjne ograniczają mikroprzedsiębiorcom możliwości działania. Regulacje, które dla dużej firmy mogą oznaczać jedynie dodanie jednego etatu prawnika czy księgowego, dla mniejszych firm mogą oznaczać koniec działalności. Małych firm nie stać na wieloletnie odpieranie w sądach zarzutów urzędników. Nie mają sztabów lobbystów i firm PR na usługach do obrony swojego wizerunku i uzyskania dojścia do decydentów" - pisze Cezary Kaźmierczak, prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców (ZPP), w liście do liderów partii politycznych.

ZPP informuje, że list został adresowany do Krzysztofa Bosaka, Włodzimierza Czarzastego, Szymona Hołowni, Jarosława Kaczyńskiego, Władysława Kosiniaka-Kamysza, Sławomira Mentzena, Donalda Tuska, Adriana Zandberga i Zbigniewa Ziobro.

Małe firmy tworzą więcej PKB Polski niż firmy duże

Cezary Kaźmierczak przekonuje, że mikrofirmy stanowią znaczny segment polskiej gospodarki i pełnią istotną rolę społeczną.

"Wypracowują więcej PKB i tworzą więcej miejsca pracy niż duże firmy! Niestety, w politykach państwa oraz obrazie tworzonym przez naukowców i media mikroprzedsiębiorcy znajdują się na poślednim miejscu i przedstawiani są jako bariera rozwoju. Mikro- i małe przedsiębiorstwa odgrywały, odgrywają i będą jeszcze długo odgrywać znaczną rolę w rozwoju Polski. Szerokie rzesze Polaków powinny znać tę rolę, a decydenci odpowiednio ją dowartościować" - przekonuje prezes ZPP.

Wylicza, że udział mikroprzedsiębiorców (zatrudnienie poniżej 10 osób) w tworzeniu PKB w 2019 r. (ostatni rok, za który dostępne są w październiku 2023 dane) wynosił 30,6 proc. Podczas gdy dla dużych przedsiębiorstw (zatrudnienie powyżej 250 osób) udział w tworzeniu PKB wynosił mniej, bo 22,7 proc.

Mikrofirmy są również wiodącym miejscem pracy Polaków. Na koniec 2020 r. w sektorze przedsiębiorstw pracowało prawie 10 mln osób, z czego aż 4,2 mln w mikrofirmach. A zaledwie 3,2 mln osób w dużych firmach.

Obraz małego przedsiębiorcy: tępi, niekulturalni, wyzyskiwacze i oszuści

Cezary Kaźmierczak podaje, że w statystyce publicznej jest dostępnych za mało danych o mikrofirmach. A te dane, które są dostępne, publikowane są ze znacznym opóźnieniem. Niedostatek danych sugeruje, że decydenci państwowi nie są zainteresowani wiedzą o kondycji i potencjale rozwojowym mikroprzedsiębiorców oraz oznacza, że politycy i administracja podejmują decyzje dotyczące mikrofirm bez informacji o ich kondycji.

"Gdy szereg kluczowych danych o mikrofirmach opisuje stan sprzed dwóch lat, a polityki państwa często potrzebują do dwóch lat, by objawić swój pełny efekt, to pomiędzy decyzją władz a naszym rozpoznaniem wpływu decyzji władz na mikroprzedsiębiorców mija 4 do 5 lat!!" - czytamy w liście.

Prezes ZPP przypomina, że Ministerstwo Finansów dysponuje narzędziami w postaci jednolitych plików kontrolnych (JPK), w których widać przepływy finansowe przedsiębiorstw. Na podstawie tego można tworzyć analizy, oceniać koniunkturę w poszczególnych branżach, wykluczyć informatyków ze statystyk (bardzo często są zatrudnieni na umowy B2B), a także wiedzieć, jakie są realne skutki wprowadzanych zmian i regulacji gospodarczych. Nie są one jednak wykorzystywane, nie wiadomo też w sumie, dlaczego tak się dzieje.

"Rodzimi naukowcy, politycy i media często sugerują, że zbyt duża liczba mikro- i małych przedsiębiorców przeszkadza rozwojowi Polski. W mediach i social mediach właściciele małych firm są powszechnie przedstawiani jako tępi, niekulturalni, wyzyskiwacze i oszuści. Czołowi politycy głoszą, że jeżeli mikroprzedsiębiorcy nie są w stanie prowadzić działalności w warunkach tworzonych przez polityków, to nie nadają się do biznesu i powinni zająć się czymś innym!" - pisze Cezary Kaźmierczak.

Państwo nieprzyjazne biznesowi, załadowane po sufit bałaganem

W jego ocenie zostało stworzone państwo nieprzyjazne biznesowi, załadowane po sufit bałaganem. Wyznacznikiem jego funkcjonowania jest brak stabilności prawa i niegospodarne zarządzanie posiadanymi aktywami. Przedsiębiorstwa pogrążone są w chaosie i strachu regulacyjnego kasyna. Nigdy nie wiadomo, co danego dnia wymyśli minister lub jak zostanie uregulowane dane prawo.

Ustawodawca potrafi jednym aktem prawnym zniszczyć całą branżę. W następstwie klasa polityczna dziwi się, że mikro- i mali przedsiębiorcy boją się inwestować. Nie istnieje żadna inna droga do zwiększenia inwestycji krajowych niż stabilność prawa i poczucie bezpieczeństwa obrotu gospodarczego.

"Owszem, jest prawdą, że wszędzie na świecie, w tym w Polsce, mniejsze firmy są przeciętnie mniej wydajne od większych. Według Eurostatu w Polsce w 2021 u przedsiębiorców zatrudniających do 9 osób przeciętny obrót na pracownika wynosił 74 tys. euro rocznie. Podczas gdy w firmach zatrudniających 250+ osób przeciętny obrót na pracownika wynosił 181 tys. euro. Więc tak, większe firmy są bardziej wydajne. Lecz gdyby połączyć wszystkie kwiaciarnie w Polsce w jedno przedsiębiorstwo, obrót na pracownika nie wzrośnie w ten sposób!" - przekonuje Cezary Kaźmierczak.

Eksperyment społeczno-ekonomiczny na małych firmach

Jego zdaniem trwa pewnego rodzaju eksperyment społeczno-ekonomiczny, jakim jest zmuszanie mikro- i małych firm do konsolidacji poprzez znacząco rosnące koszty pracy, ekscentryczne zabawy związane z niewspółmiernym do przeciętnego wynagrodzenia podnoszeniem płacy minimalnej czy dociskaniem śruby podatkowej w postaci braku możliwości odliczenia składki zdrowotnej.

"Klasa polityczna otwarcie gardzi mikro- i małymi firmami, a ekonomiści z Ministerstwa Finansów chcą je zmusić do konsolidacji. Robiąc to brutalnymi bodźcami o charakterze fiskalnym" - ocenia Cezary Kaźmierczak.

Zauważa, że w Polsce mamy też nieco więcej mniejszych przedsiębiorców niż przeciętnie w Unii Europejskiej i ci mniejsi przedsiębiorcy zatrudniają nieco więcej osób niż przeciętnie w UE. Na koniec 2020 r. przedsiębiorcy zatrudniający poniżej 10 osób stanowili w UE 94,6 proc. wszystkich przedsiębiorców, podczas gdy w Polsce stanowili 95,2 proc. Jednak w ramach UE poszczególne gospodarki znacznie się różnią w udziale mniejszych przedsiębiorców w łącznej liczbie przedsiębiorców. I nie ma tu generalnej prawidłowości. Przykładowo w Niemczech w 2020 r. udział przedsiębiorców zatrudniających poniżej 10 osób w ogólnej liczbie przedsiębiorców był mniejszy niż w Polsce i wynosił 87,4 proc. Ale we Włoszech ten sam udział był większy niż w Polsce i wynosił 95,4 proc.

Zdaniem prezesa ZPP podobnie jest z udziałem mniejszych przedsiębiorców w zatrudnieniu. W Polsce mniejsi przedsiębiorcy dają zatrudnienie proporcjonalnie większej części osób niż przeciętnie w UE. Ale w ramach UE występują duże różnice. Na koniec 2020 roku udział w zatrudnieniu przedsiębiorców zatrudniających poniżej 10 osób w UE wynosił 32,9 proc., a w Polsce 34,5 proc. W Niemczech mniejsi przedsiębiorcy zatrudniali istotnie mniejszą część pracowników niż w Polsce, bo tylko 20,1 proc. Ale we Włoszech mniejsi przedsiębiorcy zatrudniali znacznie większą część pracowników niż w Polsce, bo aż 44,1 proc.

"Wniosek, że w Polsce mamy za dużo mniejszych firm niż w najbardziej rozwiniętych gospodarkach i ten wysoki udział opóźnia nasz rozwój jest zarazem nieprawdziwy, jak i często powtarzany. Relatywnie wysoka liczba mikroprzedsiębiorców jest dostosowaniem do warunków gospodarczych Polski" - ocenia Cezary Kaźmierczak.

Mali przedsiębiorcy traktowani podobnie jak w czasach PRL

W jego ocenie duża liczba mikrofirm w Polsce jest prawdopodobnie efektem dostosowania Polaków do między innymi znacznego rozproszenia ludności na terytorium Polski, dekadami potrzebnymi na skumulowaniem kapitału potrzebnego do rozwoju, niedorozwoju sektora finansowego w Polsce oraz braku rodzimych dużych firm z siedzibą w Polsce.

Polska na tle państw rozwiniętych ma nieproporcjonalnie dużo mieszkańców w małych miasteczkach i na wsi. Podstawowy wskaźnik urbanizacji wynosi dla Polski 60 proc., a dla UE 75 proc. Mamy też mniej międzynarodowych korporacji, z dużymi zasobami kapitału, maszyn, patentów, wiedzy organizacyjnej. I wiele tym podobnych czynników, które mogą powodować, że Polscy przedsiębiorcy są bardziej rozproszeni i mniejsi.

"Ale dla rozwoju Polski groźne jest przekonanie, że ograniczając liczbę mniejszych firm, wywołamy więcej inwestycji, więcej wydajności, więcej wzrostu. Ograniczanie liczby małych firm nie da nam więcej rozwoju! Mikroprzedsiębiorstwa są koniecznym uzupełnieniem dużych firm zagranicznych i polskich. Dają pracę w mniejszych miejscowościach osobom, które nie planują przeprowadzić się za pracą do dużych miast. Dają pracę osobom, które zaczynały swoje kariery w PRL i nie mogą lub nie chcą nabyć wiedzy i umiejętności koniecznych do zatrudnienia na wysokopłatnych stanowiskach w dużych przedsiębiorstwach" - przekonuje Cezary Kaźmierczak.

Pisze, że PRL-owscy modernizatorzy, widząc małe i w ich ocenie niewydajne prywatne gospodarstwa rolne, uważali, że Polska rozwinie się, ograniczając i docelowo likwidując rodzinne gospodarstwa rolne. Ale duże i wydajne gospodarstwa rolne zaczęły powstawać w Polsce dopiero, gdy pojawiły się ku temu sprzyjające warunki wraz z nastaniem rynku i demokracji po 1989 roku.

"Podobnie jest dziś z zapatrywaniem wielu polityków, naukowców i pracowników mediów na rolę mikroprzedsiębiorców. Owszem, struktura wielkości przedsiębiorstw w Polsce różni się od tej w krajach najbardziej rozwiniętych. Mamy nieco więcej mikroprzedsiębiorców niż przeciętnie w rozwiniętych gospodarkach. Jednak relatywnie duża liczba mikroprzedsiębiorców nie jest źródłem zacofania naszej gospodarki. Jest możliwie optymalnym dostosowaniem do warunków działania w Polsce" - czytamy w liście.

Trzeba walczyć z dyskryminacją małych polskich firm

"Władza ingerując w strukturę rozmiaru przedsiębiorstw w Polsce na drodze administracyjnej, prawa podatkowego, prawa pracy itp., nie da nam więcej rozwoju. Ograniczy rozwój, który możemy mieć. Kolejne dotacje dla dużych zagranicznych inwestorów oraz zwiększanie obciążeń regulacyjnych małych przedsiębiorców spowolnią, a nie przyspieszą rozwój Polski!" - ocenia Cezary Kaźmierczak.

Jego zdaniem po rozwój Polski sięgniemy, tworząc optymalne warunki zarabiania, oszczędzania i inwestowania dla wszystkich przedsiębiorców. W tym celu należy zwłaszcza przestrzegać następujących zasad i spełnić następujące postulaty.

System statystyki publicznej powinien dostarczać więcej i szybciej informacji o mikroprzedsiębiorcach. Przy obecnej informatyzacji życia i obrotu gospodarczego większa dostępność i aktualność informacji nie wymaga nakładania na mikroprzedsiębiorców kolejnych obowiązków sprawozdawczych. Wręcz można i należy udostępniać więcej informacji o mikroprzedsiębiorcach przy zmniejszonych obowiązkach sprawozdawczych.

Tworząc nowe regulacje i analizując istniejące, należy uwzględniać asymetrię kosztów sprostania regulacjom dla dużych i mikroprzedsiębiorców. Te same regulacje bardzo często są o wiele bardziej dolegliwe dla mniejszych przedsiębiorców.

Tworząc i egzekwując społecznie pożyteczne regulacje, należy uwzględniać ich szeroki koszt, w tym czy dalsze egzekwowanie niektórych regulacji nie spowoduje tak szeroko zakrojonego obumierania mikroprzedsiębiorców, że poniesiemy nowe i znaczne koszty gospodarcze, społeczne i budżetowe.

"Od ponad 20 lat prowadzimy działania na rzecz szerokiego upowszechnienia wiedzy o polskim mrowisku gospodarczym oraz o jego znaczeniu dla rozwoju społeczno-gospodarczego Polski i nadal będziemy to robić. Nie walczymy z korporacjami – są potrzebne. Walczymy z dyskryminacją małych polskich firm, których znaczenie dla gospodarki powyżej starałem się opisać" - podsumowuje Cezary Kaźmierczak.