To on pokieruje przejęciem Credit Suisse. UBS sięga po tajną broń

Były prezes UBS Sergio Ermotti wraca do szwajcarskiego banku, żeby pokierować przejęciem Credit Suisse.

Sergio Ermotti zastąpi obecnego szefa UBS Ralpha Hamersa 5 kwietnia. Do UBS przechodzi z towarzystwa reasekuracyjnego Swiss Re. Największym bankiem Szwajcarii kierował już w latach 2011-2020.

Ermotti ma doświadczenie w kierowaniu UBS w trudnych czasach. Poprzednio stery szwajcarskiego banku przejął po kryzysie finansowym zapoczątkowanym upadkiem Lehman Brothers. Bank mierzył się wówczas także z aferą związaną z nieuczciwym traderem, który dopuścił się największego oszustwa finansowego w Wielkiej Brytanii. Ermottiemu udało się wyprowadzić wtedy UBS na prostą. Pod koniec swoich rządów w banku zmagał się także z problemami związanymi z pandemią COVID-19.

Teraz stanie przed kolejnym ogromnym wyzwaniem połączenia dwóch największych banków w Szwajcarii po tym, jak UBS zgodził się przejąć Credit Suisse.

Credit Suisse, drugi co do wielkości bank w Szwajcarii, stanął przed ryzykiem upadłości w połowie marca. Na to władze Szwajcarii nie mogły pozwolić. Credit Suisse został zaliczony bowiem przez Financial Stability Board (organ nadzoru globalnego systemu finansowego powołany przez państwa grupy G20) do 30 banków istotnych systemowo, które nie mogą upaść ze względu na znaczenie dla finansów świata. Niekontrolowany upadek banku odbiłby się na całej gospodarce Szwajcarii, poważnie nadwyrężyłby reputację szwajcarskiego systemu finansowego i co więcej mógłby wywołać światowy kryzys podobny do tego z 2008 roku.

Dlatego też zarówno rząd federalny, jak i Szwajcarski Bank Narodowy zaangażowały się w akcję ratunkową i przejęcie Credit Suisse przed jego dotychczasowego największego konkurenta, czyli UBS. O transakcji wartej 3 mld franków szwajcarskich poinformował 19 marca prezydent Szwajcarii Alain Berset. Fuzja została wsparta przez szwajcarski rząd, który udzielił UBS gwarancji do kwoty 9 mld franków na potencjalne straty związane z przejęciem Credit Suisse, a Szwajcarski Bank Narodowy zapewnił linię płynnościową na ok. 100 mld franków szwajcarskich.

