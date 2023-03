To paliwo dla polskiej gospodarki. Trzeba je lepiej wykorzystać

- Zasadniczą słabością polskiej polskiej gospodarki jest jej niska innowacyjność na tle innych krajów Unii Europejskiej - uważa prezes Izby Domów Maklerskich Waldemar Markiewicz.

Efektywność wykorzystania kapitału jest w Polsce, zdaniem Markiewicza, zdecydowanie za niska. Bez prywatnych oszczędności trudno będzie skutecznie stymulować wzrost polskiej gospodarki.

Konieczne jest wprowadzenie zachęt podatkowych dla tych, którzy zamierzają zmierzyć z ryzykownymi inwestycjami, aby mieli motywację do podejmowania bardziej odważnych decyzji niż wpłata swoich środków na konto bankowe lub zakup obligacji Skarbu Państwa

Giełda Papierów Wartościowych powinna na nowo zdefiniować swoją rolę wobec rynku kapitałowego - ocenił Waldemar Markiewicz podczas XXIII Konferencji Izby Domów Maklerskich.

W momencie, kiedy w Polsce zaczęła się transformacja gospodarcza, wszyscy mieli jeden wspólny cel. Panowała względnie powszechna zgoda pomiędzy rządem, biznesem, społeczeństwem. Wiadomo było, że należy rozwijać rynek kapitałowy, aby można było finansować polskich przedsiębiorców, budować gospodarkę rynkową. Także prywatyzacja przyczyniła się do tego, że wiele państwowych firm poprawiło swoją efektywność. Jednocześnie udało się stworzyć społeczeństwo, które otrzymało wyznacznik wartości, czyli dążenie do naturalnego bogacenia się.

Giełda Papierów Wartościowych zaczęła wówczas pełnić służebną rolę wobec rynku kapitałowego, który zaczynał się tworzyć. Działała na rzecz wszystkich uczestników, a ponadto system podatkowy wspierał inwestycje. Tak zwany podatek Belki został, jak wiadomo, wprowadzony później .

Dzięki rozwojowi rynku kapitałowego gospodarka rozwijała się tak szybko

W tym czasie państwo zadbało o dopływ kapitału na rynek. Wdrożono program OFE (Otwartych Funduszy Emerytalnych). Dziś OFE ma nadal 168 miliardów złotych aktywów w samych tylko akcjach spółek giełdowych. To dzięki rozwojowi rynku kapitałowego, który był uzupełnieniem tworzonego systemu bankowego gospodarka rozwijała się tak szybko.

- Dziś, po upływie ponad 30 lat, trzeba dążyć do tego, żeby cały czas pamiętać o konieczności działań, które powinny być dostosowane do nowych wyzwań. Teraz mamy jednak odmienną sytuację. Jak patrzymy na różne wskaźniki, to rynek kapitałowy jest w stagnacji i nie chodzi tu o stopy zwrotu. Tylko o udział rynku kapitałowego w finansowaniu potrzeb rozwojowych polskich firm. Jeśli spojrzymy na podstawowe wskaźniki, to widać, jak bardzo odbiegamy od krajów rozwiniętych jeśli chodzi o finansowanie gospodarki. Przytoczyć warto trzy przykłady.

- Wartość kapitalizacji spółek notowanych na warszawskiej giełdzie w stosunku do PKB wynosi średnio w Europie 55 procent. We Francji ten wskaźnik wynosi blisko 100 procent, w krajach anglosaskich to nawet ponad 100 procent. W Polsce to tylko 12 proc. - powiedział podczas XXIII Konferencji Izby Domów Maklerskich prezes Izby Waldemar Markiewicz.

Banki nie udźwigną wszystkich wyzwań, potrzebny jest drugi filar, czyli rynek kapitałowy

A co z bazą kapitałową, którą stanowią głównie środki zgromadzone w TFI (Towarzystwach Funduszy Inwestycyjnych)? To w naszym kraju w stosunku do rocznego PKB zaledwie 10-12 proc., podczas gdy w krajach Unii Europejskiej jest to średnio 60 proc. Przy czym pamiętajmy, że system OFE docelowo przeznaczony jest do likwidacji.

Po tych danych widać, że nastąpił pewien regres, zatrzymanie w rozwoju, a wspólny cel gdzieś się zagubił. Giełda obecnie maksymalizuje zyski kosztem uczestników rynku, system podatkowy nie wspiera oszczędności. Gospodarstwa domowe nie mają zachęt związanych z budową kapitału. System OFE już nie gromadzi kapitału, praktycznie powoli zamyka się. Chlubnym wyjątkiem jest powołanie PPK (Pracowniczych Planów Kapitałowych) i tutaj należy oddać zaangażowanie Polskiego Funduszu Rozwoju w ten projekt.

W ocenie prezesa Markiewicza rynek kapitałowy w Polsce jest trochę jak węzeł gordyjski, który wymaga przecięcia. Możemy zadowalać się małymi sukcesami, usprawnieniami w funkcjonowaniu giełdy albo można podjąć decyzje na miarę czekających nas wyzwań. Do tego potrzebna jest jednak wola polityczna i odwaga decydentów. A to konieczne, bo czekają nas wielkie wyzwania.

Przede wszystkim zasadniczą słabością polskiej gospodarki jest jej niska innowacyjność na tle innych krajów Unii Europejskiej. Unowocześnienie jest także niezbędne, a do tego potrzeba silnego rynku kapitałowego. Bo to właśnie prywatny biznes finansuje innowacje. Polska będzie miała ogromne potrzeby związane z transformacją energetyczną, cyfryzacją gospodarki oraz szanse dotyczące odbudowy Ukrainy.

Banki nie udźwigną same tych wyzwań, potrzebny jest drugi filar finansowania, czyli rynek kapitałowy.

Sprawą, która wymaga rozwiązania w ramach rządowej strategii rozwoju rynku kapitałowego, jest obniżenie kosztów kapitału. Jednak jeśli źle ustawimy cel, to automatycznie dobieramy złe środki. Głównym celem powinno być bowiem zwiększenie produktywności kapitału, który wymaga zwiększenia kapitału wyższego ryzyka. Kapitał finansuje gospodarkę w 7-8 proc., w Unii Europejskiej to jest 30 proc., a w Stanach Zjednoczonych to prawie 70 proc. Nadrzędnym celem powinno być wykorzystanie kapitału.

Prywatne oszczędności leżą na kontach, a powinny finansować polską gospodarkę

- Rynek jest tam, gdzie jest kapitał i tu jest problem, ponieważ pomimo globalizacji w lokalne spółki inwestuje przede wszystkim polski kapitał. Spółki z sektora małych i średnich firm są zdane na ten kapitał. Dlatego należy wprowadzić rozwiązania zachęcające do inwestowania i premiowania za podejmowanie ryzyka. To wymaga bodźców podatkowych dla zmobilizowania części oszczędności gospodarstw domowych. Podstawowym rezerwuarem kapitału w każdym kraju są oszczędności. W Polsce ta struktura wygląda tak, że 60 proc. oszczędności leży na bezpiecznych rachunkach bankowych.

Pojawiają się propozycje dotyczące podatku od dochodów giełdowych, gdzie ma być zachowane takie opodatkowanie, jak odsetki z bezpiecznych lokat i obligacji. Ale to nadal brak impulsu, pobudzenia do zmiany.

Wciąż panuje duża niepewność dotycząca przyszłości OFE. To bardzo negatywnie wpływa na zaufanie do rynku kapitałowego. W wyniku stosowania tak zwanego suwaka do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) trafia wiele miliardów złotych, co wiąże się z koniecznością sprzedaży posiadanych w portfelu akcji.

- Mamy przez to obniżenie poziomu rentowności z giełdy. Coś trzeba zrobić, najprościej byłoby po prostu obywatelom oddać ich pieniądze - uważa prezes Markiewicz.

Kapitał, w najszerszym tego słowa znaczeniu, musi zostać, zdaniem Markiewicza, uwolniony dla dobra gospodarki, ale także inwestorów, aby mieli motywację do podejmowania bardziej odważnych decyzji niż wpłata swoich środków na konto bankowe lub zakup obligacji Skarbu Państwa.

