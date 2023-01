To pierwsza tak poważna ocena Polski w tym roku. KPO przechyli szalę na naszą niekorzyść?

Fitch, jedna z trzech największych agencji ratingowych na świecie, 13 stycznia 2023 r. powinna zaktualizować ocenę Polski. To ważna informacja dla rynków finansowych. Ekonomiści, co prawda nie spodziewają się obniżenia ratingu, ale wskazują, co działa na niekorzyść Polski.

Eksperci agencji ratingowych, podejmując decyzję o ocenie danego kraju, patrzą m.in. na jego sytuację finansową, gospodarczą i polityczną. W tym roku zaś ryzyko wystąpienia kolejnych problemów i niespodziewanych zdarzeń jest większe niż w poprzednich latach — wyjaśnia w rozmowie z Business Insider Piotr Bielski, ekonomista Santander Bank Polska.

Krajowy Plan Odbudowy i kwestie praworządności pod lupą agencji Fitch

Jak dodaje wśród najistotniejszych problemów, jakie weźmie pod uwagę Fitch, będą m.in. kwestie praworządności i możliwości uruchomienia unijnych pieniędzy w ramach Krajowego Planu Odbudowy (KPO). Sprawa ta jest jednak w toku i póki brak ostatecznego rozstrzygnięcia, ekonomista nie spodziewa się gwałtownych ruchów ze strony agencji ratingowej.

Niemniej jednak w perspektywie tego roku prędzej spodziewać się należy obniżenia ratingu Polski niż jego podniesienia. Obecny rating kredytowy Polski w Fitch jest na poziomie "A-" z perspektywą stabilną. To siódma ocena w 20-stopniowej skali.

Z prof. Jerzym Buzkiem, posłem do Parlamentu Europejskiego o europejskim rynku energii i wspólnych zakupach gazu

