To pierwsza taka umowa w Polsce. Eksporterzy staną przed nową szansą

Polska agencja wsparcia eksportu KUKE i Propav Infraestructuras, międzynarodowa firma specjalizująca się w rozwoju infrastruktury, podpisały porozumienie, które umożliwi polskim eksporterom włączenie się w łańcuchy dostaw w ramach globalnych projektów koncernu.

Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE) podała, że podpisała porozumienie o współpracy z Propav Infraestructuras, międzynarodową firmą z główną siedzibą w Hiszpanii, specjalizująca się w rozwoju infrastruktury na rynkach Afryki i Ameryki Południowej.

To porozumienie, jak zaznaczyła KUKE, umożliwi polskim eksporterom włączenie się w łańcuchy dostaw w ramach globalnych projektów koncernu Propav Infraestructuras i jest to pierwsza tego typu umowa w historii KUKE.

Propav Infraestructuras to pierwszy zagraniczny podmiot, z którym KUKE sformalizowała współpracę w Shop in Poland

KUKE nie tylko ubezpiecza należności handlowe, inwestycje i zapewnia finansowanie polskim i zagranicznym przedsiębiorcom, ale też pomaga im znajdować biznesowe okazje, by mogły szybciej się rozwijać.

- Temu służy nasz program Shop in Poland. Globalne podmioty, najczęściej generalni wykonawcy, zgłaszają nam informacje o zapotrzebowaniu na produkty czy usługi niezbędne w realizowanych przez nie przedsięwzięciach. My przekazujemy to polskim firmom, które zgłosiły nam zainteresowanie skorzystaniem z takich możliwości - mówi Janusz Władyczak, prezes KUKE, cytowany w komunikacie.

- Później pozostaje tylko uzgodnienie warunków kontraktu między stronami. A my w tym czasie organizujemy finansowanie projektu i dbamy o to, by polski dostawca na pewno otrzymał zapłatę. Propav Infraestructuras to ceniony ekspert od rynków wschodzących i pierwszy zagraniczny podmiot, z którym KUKE sformalizowała współpracę w ramach programu Shop in Poland - dodaje Janusz Władyczak.

Dzięki porozumieniu, wskazuje KUKE, polscy eksporterzy będą mogli w łatwy sposób szukać możliwości dołączenia jako dostawcy do projektów realizowanych przez Propav Infraestructuras.

- Umowa wyznacza początek strategicznego sojuszu, który – jesteśmy pewni – przyniesie obopólne korzyści. Widzimy mnóstwo możliwości zaangażowania w nasze projekty polskich eksporterów. Koncentrujemy się początkowo na inicjatywach związanych z kontynentem afrykańskim, szczególnie w sektorach infrastrukturalnym, kolejowym, energetycznym i wodociągowym – dodaje Cristiano Becker Hees, dyrektor ds. strukturyzowania transakcji w Propav Infraestructuras, cytowany w komunikacie.

Umowa zakłada m.in., że KUKE będzie ułatwiać bezpośrednie kontakty polskich firm z Propav Infraestructuras, by udostępniać oferty współpracy i ich warunki. Udział polskich dostawców w projektach Propav Infraestructuras umożliwi udzielenie przez KUKE wsparcia w postaci ubezpieczenia od ryzyka politycznego i kredytowego, ułatwiając finansowanie tych przedsięwzięć.