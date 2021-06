To pozwoli zaoszczędzić pieniądze wielu firmom. Resort finansów ma propozycję

Polska w ogonie Europy? Tak, jeśli chodzi o ułatwienia podatkowe dla firm działających w grupach. - Mamy świadomość, że są dwa podatkowe czynniki, które decydują o lokalizacji inwestycji. Są nimi, po pierwsze, sama wysokość opodatkowania, ale po drugie - liczba ciążących na firmie podatkowych formalności – mówi Jan Sarnowski, wiceminister finansów.

Razem taniej

- Na pierwszym etapie wdrażania grup VAT-owskich w Polsce chcemy, by punktem odniesienia była Podatkowa Grupa Kapitałowa na gruncie CIT-u. W ten sposób otworzymy możliwość tworzenia grup VAT-owskich przed dużymi, wiarygodnymi i sprawdzonymi podmiotami. Da to możliwość administracji na lepsze poznanie tego rozwiązania i sprawdzenie go w praktyce - mówi Sarnowski.Grupa VAT-owska ma dla zorganizowanych kapitałowo firm przynieść korzyści finansowe, które wynikną z tego, że jej członkowie nie będą rozliczać między sobą podatku.- To maksymalizacja dobrego zarządzania zwrotami VAT-u, co korzystnie wpłynie na ich cashflow w ramach struktury - przekonuje wiceminister.- To również zdecydowanie mniej faktur - zero faktur w transakcjach wewnątrz grupy, brak zastosowania mechanizmu podzielonej płatności oraz konieczności sprawdzania członków grupy VAT-owskiej w wykazie podatników - dodaje Jan Sarnowski.