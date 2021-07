Todd: środki z FST m.in. na innowacje i przekwalifikowania

Unijny Fundusz Sprawiedliwej Transformacji, którego największym beneficjentem będzie Górny Śląsk, będzie wspierał m.in. innowacyjne przedsiębiorstwa oraz zmianę profilu zawodowego pracowników odchodzących z dotkniętych transformacją branż – poinformował Christopher Todd z biura Komisji Europejskiej.

Dyrektor wydziału ds. Polski w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej uczestniczył - w formule połączenia online - w poniedziałkowej konferencji "Śląski Ład", poświęconej bezpieczeństwu surowcowo-energetycznemu w dobie Europejskiego Zielonego Ładu i Polskiego Ładu.

Jak poinformował Todd, który podczas konferencji reprezentował unijną komisarz ds. spójności i reform Elisę Ferreirę, w Komisji wysoko oceniane są przygotowania regionalnych władz Górnego Śląska, zmierzające do stworzenia programu sprawiedliwej transformacji. Dokument ten ma być podstawą wydatkowania środków z FST.

Dyrektor podkreślił, że kluczowym założeniem transformacji jest to, by miała ona charakter włączający, czyli była realizowana z udziałem wszystkich zainteresowanych środkowych lokalnych. Przypomniał, że Fundusz Sprawiedliwej Transformacji nie jest jedynym narzędziem wspierania zmian związanych z odchodzeniem od węgla. Duże środki (np. na dostosowanie do zmian klimatycznych czy wsparcie niskoemisyjnego transportu) dostępne są także np. w ramach funduszy spójności.

"Tylko w latach 2021-22 w ramach Funduszu Spójności rozdysponowane będzie ponad 20 mld euro m.in. na to, by tworzyć podwaliny pod czystszy transport czy zwiększyć elastyczność i odporność poszczególnych sektorów wobec zmian klimatu" - zaznaczył Todd, wskazując, iż inwestycje wpisujące się w założenia Europejskiego Zielonego Ładu będą wspierane w ramach rozmaitych unijnych funduszy.

"Europejski Zielony Ład to długofalowa unijna strategia, zatwierdzona przez Parlament Europejski, zaś mechanizm sprawiedliwej transformacji jest wpisany w kluczowe założenia Zielonego Ładu" - tłumaczył dyr. Todd, przyznając, że w myśl tej polityki unijny budżet preferuje inwestycje dobrze wpisujące się w Zielony Ład.

"Trzeba pamiętać, że sprawiedliwa transformacja sektora energetycznego to nie tylko energia. Głównym celem transformacji jest przede wszystkim wyrównywanie szans ekonomicznych i społecznych oraz odnoszenie się do konkretnych problemów w tych dziedzinach" - mówił Christopher Todd podczas konferencji "Śląski Ład".

Poniedziałkowe seminarium zorganizowali europosłowie Izabela Kloc i Ryszard Legutko z frakcji Europejskich Konserwatystów i Reformatorów w Parlamencie Europejskim. W programie konferencji, w której online uczestniczyli m.in. premier Mateusz Morawiecki i wicepremier, szef MAP Jacek Sasin, było również nagrane wcześniej wystąpienie unijnej komisarz ds. energii Kadri Simson.

Komisarz oceniła, że realizacja założeń Europejskiego Zielonego Ładu nie wpłynie negatywnie na bezpieczeństwo energetyczne krajów członkowskich - także takich jak Polska, przed którymi stoją olbrzymie wyzwania związane z odchodzeniem od węgla.

Kadri Simson zapewniła, że bezpieczeństwo energetyczne pozostaje jednym z filarów polityki europejskiej. Wśród kluczowych podejmowanych w tym zakresie działań wymieniła m.in. konsekwentny rozwój interkonektorów energetycznych, czyli połączeń infrastrukturalnych między poszczególnymi państwami; jednym z takich projektów jest współpraca państw regionu morza Bałtyckiego, w tym Polski.

Wśród najważniejszych wyzwań, jakie wspólnie muszą podjąć kraje UE, komisarz wymieniła skuteczne zabezpieczenie przed atakami - także cyberatakami - na infrastrukturę energetyczną; każde państwo Unii zobowiązało się do przygotowania planu, uwzględniającego ryzyka w tej dziedzinie.

"Chcemy stworzyć horyzontalne ramy cyberbezpieczeństwa. W przyszłym roku zaproponujemy specjalny Kodeks rozbudowy sieci cyberbezpieczeństwa" - powiedziała Kadri Simson, zapowiadając wsparcie dla działań poszczególnych krajów na rzecz ochrony krytycznej infrastruktury energetycznej, także przed cyberatakami. "Cyberbezpieczeństwo i bezpieczeństwo sektora energetycznego jest dla nas absolutnie kluczowe" - zapewniła komisarz.

