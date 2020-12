Tokeny inwestycyjne mogą być uznane za niezgodne z prawem

Emisja tokenów inwestycyjnych wiąże się z dużym ryzykiem i może zostać uznana za obejście przepisów o nadzorze nad rynkiem finansowym – tak prawnicy intepretują niedawne stanowisko Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie wydawania i obrotu kryptoaktywami.

Brak regulacji dla tokenów inwestycyjnych

Największy kłopot prawny jest jednak z tokenami inwestycyjnymi. - UKNF, akceptując powszechną w prawie polskim zasadę numerus clausus papierów wartościowych, doprowadził do swoistego „klinczu" w obrocie krypto aktywami o takim charakterze. Z przyjętej przez KNF zasady wynika bowiem, że emitent tokena nie może stworzyć nowego papieru wartościowego, a z drugiej strony emitując token, ze względu na jego charakterystykę technologiczną, nie jest w stanie spełnić przesłanek do zakwalifikowania go jako już uregulowany prawnie papier wartościowy – podkreśla Paweł Filipek.- Jak wskazywała UKNF, aby wydać akcje w formie tokenów, przepisy musiałyby przewidywać możliwość prowadzenia depozytu papierów wartościowych z wykorzystaniem technologii blockchain.Na chwilę obecną ze względu na brak takiej możliwości, UKNF nie widzi możliwości zgodnego z prawem wydania akcji, tytułom uczestnictwa w przedsiębiorstwie zbiorowego inwestowania czy innych papierów wartościowych w formie tokenów – twierdzi prawnik.Jego zdaniem ze stanowiska UKNF wynika, że wydawanie takich tokenów, inkorporujących uprawnienia zbliżone do papierów wartościowych, ale emitowanych poza systemem oficjalnego, dopuszczonego przez prawo obrotu, może zostać uznane za obejście przepisów o nadzorze nad rynkiem finansowym i jako takie może być sankcjonowane przez obowiązujące przepisy.- W związku z powyższym, do chwili zmiany przepisów, uczestnicy obrotu mogą w szczególności emitować tokeny o charakterze użytkowym. Ze względu na powyższe stanowiska UKNF emisja tokenów inwestycyjnych wiąże się z dużym ryzykiem, w związku z czym jeżeli już decydujemy się na prowadzenie takiej działalności, możemy wystąpić z wnioskiem o interpretację KNF, w celu zminimalizowania ryzyka oraz uniknięcia ewentualnej odpowiedzialności – podsumowuje Paweł Filipek.