Tokio: Dolnośląski Inkubator Druku 3D będzie realizować projekt z obszaru e-sportu

Dolnośląski Inkubator Druku 3D zamierza rozpocząć realizację projektów z obszaru e-sportu - poinformował podczas odbywających się w stolicy Japonii targów Tokyo Game Show Maciej Klóska, prezes Dolnośląskiego Parku Innowacji i Nauki.

Dolnośląski Park Innowacji i Nauki, spółka samorządu województwa dolnośląskiego, bierze udział w jednych z największych na świecie targach gier - Tokyo Game Show. Przedsiębiorcy przyjechali do stolicy Japonii z misją gospodarczą zorganizowaną przez samorząd woj. dolnośląskiego.

Kilkudniowa wizyta w Tokio to część realizowanego przez samorząd województwa dolnośląskiego projektu "Going Global - Dolnośląska Dyplomacja Gospodarcza". Do stolicy Japonii przyjechali m.in. marszałek województwa dolnośląskiego Cezary Przybylski, radni wojewódzcy oraz 10 przedsiębiorców z Dolnego Śląska - producenci gier komputerowych i firmy działające w innych obszarach branży IT.

Maciej Klóska, prezes Dolnośląskiego Parku Innowacji i Nauki, poinformował, że uruchomiony pod koniec sierpnia Dolnośląski Inkubator Druku 3D zamierza rozpocząć realizację projektów z obszaru e-sportu. "E-sport staje się coraz ważniejszą gałęzią sportu, w której szerokie zastosowanie może mieć druk 3D" - powiedział Klóska.

Prezes wskazał przy tym na elementy medycyny obecne w branży e-sportowej. "To na przykład spersonalizowane fotele dla graczy, tak skonstruowane, aby chronić kręgosłup użytkownika podczas wielogodzinnych sesji gier" - mówił Klóska. Elementy takich foteli mogą być drukowane na drukarkach 3D. Podobnie jak spersonalizowane klawiatury czy myszki do komputerów.

"Druk 3D może mieć też zastosowanie przy produkcji figurek gamerskich, których rynek w Polsce i Europie jeszcze raczkuje, ale w Azji jest już mocno rozbudowany. Takie figurki, co widać na targach Tokyo Game Show, kosztują nawet kilka tysięcy złotych, a koszt druku ich w 3D to kilkadziesiąt złotych" - mówił prezes.

Klóska podkreślił, że Dolnośląski Inkubator Druku 3D, chce rozpocząć realizację projektów badawczo-rozwojowych z zakresu produkcji przedmiotów dla branży e-sportowej. "Tak jak to robimy obecnie z uczelniami technicznymi w zakresie projektów medycznych. Zależy nam przy tym na współpracy z firmami prywatnymi, aby nowe rozwiązanie mogły być komercjalizowane" - powiedział prezes.

Wartość realizowanego przez samorząd województwa dolnośląskiego projektu "Going Global - Dolnośląska Dyplomacja Gospodarcza" to 6 mln zł; 85 proc. tej kwoty pochodzi ze środków unijnych. Pieniądze przeznaczane są na organizację i pokrycie kosztów udziału dolnośląskich przedsiębiorstw w międzynarodowych targach, konferencjach, misjach gospodarczych oraz kampaniach promocyjnych.

Część dolnośląskich firm, które uczestniczyły w misjach gospodarczych w ramach projektu "Going Global - Dolnośląska Dyplomacja Gospodarcza", nawiązało w ich trakcie kontakty handlowe z firmami z zagranicy. Zaowocowało to realizacją konkretnych projektów.

Organizowane w stolicy Japonii międzynarodowe targi Tokyo Game Show należą do najważniejszych dorocznych imprez branży oprogramowania rozrywkowego. Tegoroczna edycja tokijskiego wydarzenia odbywa się w dniach 15-18 września.

