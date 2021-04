Tomanek: 10 krotny wzrost salda wymiany w handlu zagranicznym w ub.r.

W 2020 r nastąpił 10 -krotny wzrost salda wymiany towarowej w handlu zagranicznym Polski - powiedział w środę podczas posiedzenia sejmowej Komisji Gospodarki i Rozwoju, wiceminister rozwoju pracy i technologii, Robert Tomanek.

Komisja Gospodarki i Rozwoju przyjęła w środę informację Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii na temat działań na rzecz rozwoju polskiego eksportu i wzmocnienia roli polskiej gospodarki na rynkach zagranicznych. Z danych, które przedstawił m.in. wiceminister Robert Tomanek wynika, że mimo pandemii, w ubiegłym roku nastąpił 10-krotny wzrost salda wymiany towarowej w polskim handlu zagranicznym Polski. Saldo liczone w złotych wzrosło do poziomu 54 mld zł, podczas gdy w 2019 było to ok. 5 mld zł.

Z danych resortu wynika, że w 2020 roku eksport liczony w euro wyniósł ok. 237 mld i był o 0,3 proc. niższy niż rok wcześniej. "To jedne z lepszych wyników w Unii Europejskiej - wskazał wiceszef departamentu handlu i współpracy międzynarodowej MRPiT Tomasz Salomon. Dodał, że w tym czasie Niemcy zanotowały spadek eksportu o 9 proc., Holandia o 7 proc. proc., Francja o 16 proc. a np. Włochy o 10 proc. Ponadto - jak zaznaczył - Polska umocniła swoją pozycję na rynku niemieckim, zostając największym dostawcą towarów na tamtejszy rynek. "I w tym roku kontynuujemy ten trend" - dodał.

Wiceminister Tomanek wskazał, że w ramach wspierania polskiego eksportu i budowania silnych rodzimych marek MRPiT wspiera polskich przedsiębiorców w różnego rodzaju działaniach promocyjnych. "Wybraliśmy 12 branż posiadających potencjał zarówno eksportowy, jak i wizerunkowy do budowania silnej i rozpoznawalnej Marki Polskiej Gospodarki. Przedsiębiorcy uczestniczący w programach promocji mogą otrzymać wsparcie w ramach m.in. projektu Go to Brand" - powiedział.

Wskazał, że tylko na dofinansowanie przedsiębiorców biorących udział w Światowej Wystawie EXPO w Dubaju przeznaczonych zostanie 66 mln zł. "Udział Polski w EXPO będzie znaczącym elementem w budowaniu polskiej pozycji na rynkach międzynarodowych" - powiedział.

