Tomanek: do połowy roku strategia produktywności i polityka przemysłowa

Do połowy tego roku Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii chce zakończyć prace nad strategią produktywności i polityką przemysłową. Mają one wpisywać się w szersze dokumenty służące rozwojowi – Umowę Partnerstwa i Krajowy Plan Odbudowy – zapowiedział wiceminister w tym resorcie Robert Tomanek.

"Wszystkie działania rządu związane z Umową Partnerstwa i Krajowym Planem Odbudowy muszą być wmontowane w spójny system polityki i strategii państwowych. Czeka nas coś, co pan premier (Mateusz) Morawiecki nazywa Nowym Ładem - czyli rozszerzenie i przebudowa Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju" - mówił wiceminister podczas czwartkowej konferencji online, zorganizowanej przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach.

Jak tłumaczył, Umowa Partnerstwa wyznaczy na najbliższe 7-10 lat (7 lat unijnej perspektywy finansowej i trzy lata na zakończenie i rozliczenie projektów) rozwój Polski przy udziale unijnych funduszy. "To potężne programy, które będą kontynuacją tego, co do tej pory zrobiono, jednak ze wzmocnieniem ścieżki cyfrowej i ścieżki transformacji energetycznej" - powiedział Tomanek.

Jego zdaniem, takie zdefiniowanie priorytetów jest wyzwaniem dla przedsiębiorców, którzy powinni włączyć się w międzynarodowe sieci produkcyjne np. w dziedzinie produktów na potrzeby transformacji w kierunku odnawialnych źródeł energii.

"Polscy przedsiębiorcy muszą uczestniczyć w tych łańcuchach produkcji - Polska nie może być importerem zielonych technologii. Powinniśmy się w to aktywnie włączyć - to jest zadanie dla naszych przedsiębiorców, ale też zadanie dla tych, którzy chcą w Polsce sprzedawać swoje produkty" - dodał wiceminister, tłumacząc ideę tzw. offsetu ekologicznego.

W 2021 r. - jak mówił Tomanek - nastąpi także zakończenie działań na rzecz Krajowego Planu Odbudowy. "To nowy instrument wsparcia, odbudowy Europy, który budujemy jednorazowo. On również ma przyspieszyć wychodzenie ze skutków COVID-u i nabranie rozpędu na przyszłość" - wyjaśnił wiceszef MRPiT.

Także strategia produktywności i polityka przemysłowa, nad którymi obecnie pracuje resort rozwoju, mają sprzyjać rozwojowi przedsiębiorczości. "Chcemy, żeby te dokumenty były opracowane w pierwszej połowie tego roku, i żeby zawierały jasno zdefiniowane cele i instrumenty działania, wspierania - również finansowego - w ramach środków unijnych, o których mowa w Umowie Partnerstwa: innowacyjności firm i stabilności ich działania" - dodał Tomanek.

Za największe obecnie wyzwanie dla MRPiT wiceminister uznał działania na rzecz znoszenia uciążliwych dla przedsiębiorców regulacji. "W tej chwili numerem jeden jest dyskusja o nowym Kodeksie Pracy. Po wyjściu z COVID-u przestaną działać regulacje covidowe i będzie (do uregulowania - PAP) kwestia pracy zdalnej" - uważa Tomanek. "Jest wielkim wzywaniem, żeby partnerzy społeczni nie nałożyli na przedsiębiorców zbyt dużo ograniczeń, bo w mojej ocenie praca zdalna jest jednym z impulsów wzrostu produktywności i konkurencyjności. Powinniśmy to rozwijać" - zaznaczył.

Wiceminister poinformował, że w jego resorcie trwają także prace nad nową strategią wsparcia eksportu, skierowaną głównie do sektora małych i średnich firm. Ministerstwo zamierza m.in. zachęcać przedsiębiorców do udziału w najbliższym Expo w Dubaju, zaplanowanym na październik.

"Planujemy przeznaczyć (w ramach strategii wsparcia eksportu - PAP) na wsparcie organizacji targów wyjazdów zagranicznych ponad 1 mld zł; oczywiście w perspektywie finansowej, ale to nie będą jedyne środki" - mówił Tomanek, zapowiadając większą integrację działań w zakresie wsparcia eksportu, prowadzonych przez podległe ministerstwu instytucje: KUKE, PARP, ARP i PAIH.

Komentując obecną kondycję polskiej gospodarki wiceminister przyznał, że miniony rok okazał się recesyjny, choć spadek był mniejszy od spodziewanego. "To zasługa przede wszystkim przedsiębiorców; dlatego że poziom przedsiębiorczości pozwolił obrobić się w wielu sektorach przed atakiem epidemii" - ocenił wiceminister podczas czwartkowej konferencji, zorganizowanej przez katowicką RIG.

Jego zdaniem, prognozy na rok 2021 - dotyczące zarówno Polski, jak i innych krajów - są "na razie dość optymistyczne". "Jeśli chodzi o podstawowy agregat, jakim jest PKB, to instytucje szacują od 3 do 4 proc. wzrostu w stosunku do roku 2020, czyli powrót do poziomu roku 2019" - przypomniał.

"Dość optymistycznie wyglądają wskaźniki charakteryzujące przedsiębiorczość, czyli PMI - produkcja przemysłowa również rysuje się dość interesująco, zaś produkcja budowlana w styczniu notowała spadek (…) jednak aż o ponad 20 proc. wzrosła liczba rozpoczętych inwestycji mieszkaniowych. Zatem tutaj też są symptomy wychodzenia z epidemii" - uważa wiceminister. Jego zdaniem, "bezrobocie jest pod kontrolą, na poziomie ok. 6,5 proc., i nie wydaje się, żeby miało gwałtownie wzrosnąć".

W ocenie wiceministra Tomanka, lokomotywą polskiej gospodarki pozostaje eksport. "W 2020 r. eksport zanotował spadek w euro o 0,3 proc., ale w złotówkach był wzrost. Przy mocniejszym spadku importu zanotowaliśmy rekordowe saldo w obrotach międzynarodowych, wynoszące ponad 10 mld euro w relacji rok do roku" - przypomniał, uznając to za jedną z przesłanek do optymizmu w gospodarce w roku 2021.