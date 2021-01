Tomanek: odmrożenie gospodarki niezbędne, ale ważne zdrowie nas wszystkich

Odmrożenie gospodarki jest niezbędne dla funkcjonowania państwa, ale celem obostrzeń jest zdrowie nas wszystkich, gdyż obecnie codziennie umiera kilkaset osób - powiedział w rozmowie z Polskim Radiem 24 wiceminister rozwoju, pracy i technologii Robert Tomanek.

Według Roberta Tomanka jak najszybsze i jak najszersze odmrożenie gospodarki konieczne jest również dla dochodów budżetu państwa.

Odnosząc się do pytania o to, czy pomoc finansowa dla dotkniętych blokadą z powodu pandemii koronawirusa branż gospodarki jest wystarczająca, wiceminister stwierdził: "potrzeby na pewno są bardzo duże, podejrzewam, że większe, niż teraz jesteśmy w stanie zaspokoić". Jak zauważył, "naturalne procesy gospodarcze zbiegają się ze skutkami zamknięć i to dotyczy nie tylko Polski, ale i całej Europy".

"Trzeba się rozejrzeć dookoła i zobaczyć, jak silne są lockdowny (blokady gospodarki - PAP) obok nas, w Niemczech, w Czechach. Pomoc, która jest uruchamiana dla przedsiębiorców, to nie pomoc rządu tylko państwa polskiego" - powiedział Tomanek i podkreślił, że jest ona finansowana z długu publicznego. "Im więcej damy teraz tej pomocy, tym więcej będzie trzeba spłacić, tym większe będzie ryzyko inflacyjne" - ostrzegł.

Według Tomanka wprowadzanie ostrzejszych kar za łamanie obostrzeń nie jest konieczne. "Perswazja, dobry przykład i argumenty powinny przemawiać" - powiedział i zauważył, że w ciągu ostatnich pięciu tygodni mobilność społeczna "spadła o około 10 proc.". W okresie od 30 grudnia do 5 stycznia - jak wskazał - według danych Google'a mobilność spadła o 43 proc. względem czasu sprzed pandemii koronawirusa. "Ruch wyraźnie spadł, ludzie nie wyjeżdżają tak tłumnie jak wcześniej w czasie ferii zimowych i to jest faktem" - stwierdził.

W rozmowie z Polskim Radiem 24 wiceminister dodał, że zamknięcia branż w polskiej gospodarce następujące na wniosek Ministerstwa Zdrowia mają zmniejszyć mobilność Polaków. "Mobilność zwiększa ryzyko zakażeń. Popatrzmy, jak silny jest lockdown w Wielkiej Brytanii - jest tam zakaz wychodzenia z domu. Tak dzieje się teraz również w Niemczech" - zwrócił uwagę Tomanek.

Jak dodał, "rozumiemy argumentację Ministerstwa Zdrowia, ale oczekujemy, żeby jak najszybciej otworzyć gospodarkę i jak najszerzej, bo im dłużej będą się utrzymywać zamknięcia, tym gorsze będą prognozy gospodarcze na ten rok".